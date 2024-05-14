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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu! 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' haftaya TBMM'ye geliyor

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun haftaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini açıkladı. Son şekli verilen Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağında şiddete karşı yeni tedbirler yer alıyor.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 18:32 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 19:10
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin duyurdu! ’Öğretmenlik Meslek Kanunu’ haftaya TBMM’ye geliyor

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının haftaya TBMM'ye geleceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf TekinMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Tekin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

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4 MADDE YER ALIYOR
Edinilen bildiye göre, bakanlık bürokratları düzenlemeye ilişkin çalışmalarını tamamladı.

Şiddete karşı 4 maddenin yer aldığı teklife, bu hafta yapılacak toplantıda son şekli verileceği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, taslakta öğretmenlere karşı şiddete ilişkin suçlarda cezaların artırılmasına yönelik madde olduğunu açıklamıştı.



Okullarda yönetici, öğretmen ve diğer personele yönelik "kasten yaralama, hakaret, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında" cezaların yarı oranda artırılması öngörülüyor.

Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması da dikkat çekiyor.



Özel okullarda görev yapan öğretmenlerin de şiddete maruz kaldıkları durumlarda kamu görevlisi sayılmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alacağı belirtiliyor.

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