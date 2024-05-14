Bahar’ın Nevra’sı Hatice Aslan’ın oğlu bakın kim çıktı! “Annesinin kopyası” Mehmet Yılmaz Ak’ın annesini oynayan Hatice Aslan...

En Son Babalar Duyar, Kınalı Kar, Düğün Şarkıcısı, Lale Devri gibi uzun soluklu dizilerde rol alan Hatice Aslan'ın son adresi Bahar oldu. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği dizide sergilediği performansla beğeni toplayan Aslan'ın özel hayatı merak edildi. Mehmet Yılmaz Ak'ın canlandırdığı Timur Yavuzoğlu karakterinin annesi Nevra rolüne hayat veren oyuncunun özellikle oğlu merak konusu oldu. Aslan'ın sır gibi sakladığı oğlunu görenler ise "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu. İşte Hatice Aslan'ın gözünden sakındığı oğlu...