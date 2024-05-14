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15 ilde KPSS'siz personel alımı! Büro memuru, temizlik işçisi, şoför, sosyal yardım görevlisi aranıyor! Muğla, Giresun, Ordu, Van, Konya, Balıkesir...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) KPSS'li ve KPSS'siz memur ve işçi alımı yapacak. Alımlar, temizlik görevlisi, muhasebeci, sosyal yardım ve inceleme görevlisi gibi kadrolarda gerçekleştirilecek.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 16:10 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 16:12
15 ilde KPSS’siz personel alımı! Büro memuru, temizlik işçisi, şoför, sosyal yardım görevlisi aranıyor! Muğla, Giresun, Ordu, Van, Konya, Balıkesir...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruyla birlikte, 15 farklı ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Alımlar hem KPSS'li hem de KPSS'siz olarak gerçekleştirilecek olup, çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

🧓 Yaşlı Evde Bakım
🧹 Yardımcı Hizmetli
🖇️ Büro Memuru
🔍 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
🧼 Temizlik İşçisi
🚛 Şoför
📊 Muhasebeci

BAŞVURU ŞARTLARI

🇹🇷 Türk vatandaşı olmak.
🚫 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
⚖️ Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile belirli suçlardan mahkûm olmamak.
👨‍👦 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
🏥 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak

BAŞVURU YAPILABİLECEK İLLER

Muğla Dalaman SYDV
Giresun Çamoluk SYDV
Kütahya Pazarlar SYDV

Aydın Karacasu SYDV
Mardin Ömerli SYDV
Ordu Altınordu SYDV
Tekirdağ Kapaklı SYDV

Balıkesir Karesi SYDV
Konya Cihanbeyli SYDV
Ardahan Damal SYDV
Osmaniye Toprakkale SYDV

Van Erciş SYDV
Çorum İskilip SYDV
Balıkesir Savaştepe SYDV
Burdur Ağlasun SYDV
Burdur Gölhisar SYDV

Başvuru yapacak adaylar dtayları ve başvuru süreçlerini ilgili SYDV ilanlarından takip edebilirler. İlgili vakıf ilanlarına göz atarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. 📄👨‍💼👩‍💼

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