15 ilde KPSS’siz personel alımı! Büro memuru, temizlik işçisi, şoför, sosyal yardım görevlisi aranıyor! Muğla, Giresun, Ordu, Van, Konya, Balıkesir...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruyla birlikte, 15 farklı ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) memur ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Alımlar hem KPSS'li hem de KPSS'siz olarak gerçekleştirilecek olup, çeşitli kadrolarda istihdam sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

🇹🇷 Türk vatandaşı olmak.

🚫 Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

⚖️ Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile belirli suçlardan mahkûm olmamak.

👨‍👦 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

🏥 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak