İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları

Eurovision şarkı yarışması tüm dünyada büyük ilgi gören ve merakla takip edilen bir platform.



2003 yılında Sertab Erener "Everyway That I Can" ile birinci, 2010 yılında da MaNga "We Could Be The Same" isimli eseriyle ikinci olarak Türk toplumuna büyük gurur yaşattı.



Sosyal medyada birçok kişi "Türkiye neden yarışmaya katılmıyor?" sorusunu sorup hayıflansa da Eurovision'un politikleşen tutumu ve organizasyonun siyasi arenaya dönmesini ıskalıyor.