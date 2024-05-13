SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İmrenilen Eurovision'un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail'in aklanmasına... Batı'nın ahlaki çöküşünün 'Code'ları

Eurovision, aile, toplum ve manevi değerlerin hedef alındığı, tarihin utanç vesikası soykırımların aklandığı bir platform haline geldi. Batı'nın ahlaki çöküşünün vesikası olan yarışmada büyük ödül, pembe tüylü ceket, etek ve tüylü ayakkabı giyen Nemo'nun LGBT temalı The Code isimli şarkısına verildi. Sahneye donsuz çıkıp tangayla dans eden 'erkek' figürleri ise çürümüşlüğün bir başka boyutu olarak kayıtlara geçti. İsrail'i finalle ödüllendirip Filistin bayraklarını yasaklayan, Ukrayna'ya koşulsuz destek verip topyekün Rusya'yı şeytanlaştıran Eurovision, seneden seneye politik tutumunu artırıyor.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Mayıs 2024, 23:51 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 09:55
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Eurovision şarkı yarışması tüm dünyada büyük ilgi gören ve merakla takip edilen bir platform.

2003 yılında Sertab Erener "Everyway That I Can" ile birinci, 2010 yılında da MaNga "We Could Be The Same" isimli eseriyle ikinci olarak Türk toplumuna büyük gurur yaşattı.

Sosyal medyada birçok kişi "Türkiye neden yarışmaya katılmıyor?" sorusunu sorup hayıflansa da Eurovision'un politikleşen tutumu ve organizasyonun siyasi arenaya dönmesini ıskalıyor.



Gelelim Eurovision'un bir yarışmadan ziyade siyasi, politik ve dayatmacı bir arenaya döndüğünü gösteren somut emarelere...

EUROVISION DEĞİL 'ZIO'VISION!

Rusya - Ukrayna savaşında, Rusya'nın yarışmaya katılımını engelleyen Eurovision yönetimi, Gazze'de 35 bin Müslüman'ı şehit eden İsrail'i kelimenin tam anlamıyla başının üstünde taşıdı.

Soykırımcı İsrail'i temsil eden Eden Golan'ın yarışmaya katılmasının önü açıldı. 7 Ekim'e atıfta bulunan "October Rain"in sözlerinin düzenlenmesi istendi. Golan şarkının yeni versiyonu olan "Hurricane" ile finale kaldı. Yarışmayı beşinci sırada tamamladı.

Organizasyonda Filistin'i destekleyenler ise tefe kondu. Filistin bayraklarının yarışma ortamına sokulması yasaklandı. Göstericiler gözaltına alındı. Sahneye kefiye ile çıkan İsveçli şarkıcı Eric Saade ise Avrupa Yayın Birliği tarafından hedef gösterildi.
Eurovisionda Türkiyenin Gazze hassasiyeti hedefte! Helena ve Charlottede gösterilmeyen İsrail bayrağı Sertab Erenerde gösterildiEurovisionda Türkiyenin Gazze hassasiyeti hedefte! Helena ve Charlottede gösterilmeyen İsrail bayrağı Sertab Erenerde gösterildi

TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN HASSASİYETİ HEDEF ALINDI

Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalinde Türkiye'nin Filistin hassasiyetinin hedef alınması platformun politik yüzünü bir kez daha açık etti.

Sertab Erener'in konuk olarak sahne alıp "Everyway That I Can" adlı eseri seslendirdiği esnada kadraja ısrarla İsrail bayrakları sokuldu.




LGBT'NİN BİR NUMARALI SPONSORU

Eurovision aynı zamanda aile ve toplum yapısını temelden bozmaya niyetli olan küresel sapkınlık projesi LGBT'nin bir numaralı sponsoru konumunda.



"SAKALLI KADIN" SKANDALI UNUTULMUYOR

Bilindiği üzere daha önce platformda 2014 birincisi olarak 'sakallı kadın' formundaki Thomas "Tom" Neuwirth isimli trans bir birey "Rise Like a Phoenix" şarkısıyla kazanmıştı.



TRANS BİREY NEMO VE LGBT TEMALI ŞARKIYA BİRİNCİLİK VERDİLER

2024 Eurovision'u da İsviçre temsilcisi Nemo, LGBT temalı "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak kazandı. Gerçek adı Nemo Mettler olan sanatçı pembe tüylü bir ceket, pembe saten etek ve tüylü kadın ayakkabılarıyla sahne aldı.

Ödülün LGBT bireyi yarışmacı, LGBT temalı sahne ve LGBT temalı şarkıya verilmesi Eurovision'un küresel sapkınlık projesine hizmet ettiğinin göstergesi olarak kayıtlara geçti.



NEREDEYSE ÜRYAN ÇIKTI

Finlandiyalı 'Windows95man' mahlaslı Teemu Keisteri isimli yarışmacı da ahlaki çürümüşlüğün bir başka sembolü oldu. Sahneye ten rengi iç çamaşırıyla neredeyse üryan çıkan Keisteri büyük tepki çekti.


SİSTEMATİK LGBT DAYATMASI

Eurovision'un yayıncı kuruluşu EBU Türkiye'nin LGBT'ye geçit vermeyen net ve kararlı tutumunu hedef alması ise dikkatlerden kaçmadı.




Sertab Erener'in konuk olarak sahne aldığı platformda LGBT dayatması yapıldı. LGBT boyaları sürünüp bilekliği takan bir şahıs gösterildi.



BATI'NIN ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜNÜN VESİKASI

Gelinen bu noktada Eurovision'un bir müzik yarışmasından ziyade aile, toplum ve manevi değerlerin hedef alındığı bir organizasyon olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Soykırımcı İsrail'i finalle ödüllendirip Filistin bayraklarını yasaklayan, Ukrayna'ya koşulsuz destek verip topyekün Rusya'yı şeytanlaştıran Eurovision, seneden seneye politik tutumunu artırıyor.

Platformda sahnelenen 'hastalıklı' şarkılar ve performanslar Batı'nın çürümüşlüğünün yansıması olarak kayıtlara geçiyor.

"DAYATILAN ÜNİFORMAYI REDDEDİYORUM!"

Meseleye ilişkin Sabah Yazarı Yüksel Aytuğ da bir yazı kaleme aldı. Aytuğ Eurovision da yapılan "Cinsiyetsiz, dinsiz, milliyetsiz..." dayatmaya dikkat çekti.

Aytuğ yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Fotoğraf, bu yılki Eurovision'da birinci olan İsviçreli şarkıcı Nemo'nun final performansından.
İlk bakışta kadın mı erkek mi olduğunu anlayamıyorsunuz. Tam bir cinsiyetsiz. Ayağında külotlu çorap, üzerinde etek ve ethol... Ne yazık ki bizde de son zamanlarda etek giyip sahneye fırlayan delikanlılar (!) türedi.


Küreselci üst akıl, insanları insan yapan her şeyi yok edip, onları kimliksiz, kişiliksiz, cinsiyetsiz, dinsiz, milliyetsiz ve hepsinden önemlisi "akılsız" bir sürüye dönüştürmeye çalışıyor. Böylece dünyayı koca bir "bilinçsizler ordusuna" çevirip tek elden kolayca yönetmeyi hedefliyorlar.

Unutmayın, askeriyede kuraldır. Eğitim alaylarına gelen herkesi, kimliğini dışarıda bırakmaya ve sadece bir askeri birliğin üyesi yapmaya çalışırlar. Bunun da en kestirme yolu onlara tek tip üniforma giydirmektir. Böylece disiplini içselleştirme ve emre koşulsuz itaat etme refleksi kazanırlar. Üst akıl bu kez de zehirli şırıngasını saplamak için uluslararası bir şarkı yarışmasını seçmiş.
Vatan savunması için askeri üniforma giymeye sonuna kadar evet. Ama dünyayı yönetmeye hevesli baronların biçtiği yukarıdaki üniformaya ebediyen hayır!"

2024 Eurovision Şarkı Yarışmasını İsviçre kazandı! İsrail protestoları ve Filistine destek damga vurdu
2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre kazandı! İsrail protestoları ve Filistin'e destek damga vurdu
Soykırımcı İsrailin temsilcisi Eden Golana Eurovisionun final gecesinde tepki: Şarkı söylediği sırada Filistin sloganları
Eurovision’da İsrail’e öfke! Norveçli şarkıcı Alessandra Mele ülkesinin oylarını sunma görevinden çekildi | Gerçek gözlerinizin önünde özgür Filistin!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Eurovision’daki sapkınlık dayatmasına tepki! TAKVİM gündeme getirmişti | 14 Mayıs MHP Grup Toplantısı
Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi Serdar Sertçelik göz göre göre firar etmiş! O belgelere ulaşıldı
Atina Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin perde arkasını konuşuyor! Başkan’ın masasından Patrik’e manşet manşet Ankara zirvesi
İmrenilen Eurovision’un karanlık yüzü! Sistematik LGBT dayatmasından soykırımcı İsrail’in aklanmasına... Batı’nın ahlaki çöküşünün ’Code’ları
Önce sopayla vurdu sonra iple boğdu! Emine canlı yayında her şeyi itiraf etti: Vicdan azabı çekiyorum! Cesedi Müge Anlı muhabiri buldu! Kan donduran anlar
8 ana başlık 900 milyar liralık tasarruf! Kamu personelinin çalışma düzeninde neler değişecek? İşte kamuda tasarruf paketinin detayları
Son dakika | Acı haber geldi! Yılan Hikayesi’nin Belgin’i Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım’ın 3 transferini duyurdular! İşte o dünya yıldızları
EMEKLİYE ÇİFTE ZAM! Memur emeklilerinin Temmuz artışı ne olacak? 3600 ek gösterge kime ne getirecek? Ne zaman hayata geçirilecek?
Türk demokrasisinin doğum tarihi: 14 Mayıs! Beyaz ihtilal 74 yaşında
Gazze’de soykırım var! Katil İsrail durmuyor! Gazze Belediye Başkanı Yahya Al-Sarraj: Ölüm her an kapımızda
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek fena yakalandı! Polislerin yanında uyuşturucu sordu
Başkan Erdoğan ve Miçotakis’ten ortak açıklamalar! Aramızda çözemeyeceğiz sorun yok mesajı | Yunan’a ’Hamas’ ve ’Kariye’ ayarı
Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la ilgili ayrılık kararı netleşti!
İkinci Edanur Gezer vakası: Başakşehir’de Mısırlı iki kardeş gölette boğuldu | Acı gerçek ortaya çıktı
SON DAKİKA