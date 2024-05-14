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Erden Timur yeni yönetimde yer alacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 18:30 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 19:09
Erden Timur yeni yönetimde yer alacak mı? Dursun Özbek açıkladı

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Erden Timur, yeni yönetimde görev almayacağı gündemde olan Erden Timur hakkında açıklamalarda bulundu. Özbek; ""Erden Timur kardeşim benim. 7 sene önceki başkanlığımda kendisine rica ettim, geldi ve bizim forma sponsorumuz oldu. Galatasaray'ı seven, önemli bir arkadaş. Galatasaray sevdalısı bir arkadaş. Buna hiç kimsenin diyeceği laf yok. Bizim yönetimde bazı konularda ayrışmalar olabilir, herkesin aynı şeyi düşünmesini bekleyemezsin. Bizim kültürümüzde ayrı şeyler düşünebiliriz, uygulamada konsensüsü sağlayıp ona göre hareket etmesini bilen bir camiayız. Fikir ayrılığı gönül ayrılığı değildir. Erden Timur benim kardeşimdir. Kulübe hizmet etmiştir. Her zaman Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecektir. Kimse bu manada bir fitne edebiyatı, dezenformasyonla bu işi başka seviyeye çekmesin." ifadelerini kullandı.

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125 VİLLA DAHA VAR

Dursun Özbek, Haber Türk'te yaptığı açıklamada; "Riva bize 170 milyon dolar kar sağladı. Bugün gidin Konsorsiyum bankalarına, genel müdürleriyle konuşun, 'Hangi kulübün finansal yapısı daha düzgün' deyin, hepsi Galatasaray der. Galatasaray bu durumdaysa Riva sayesinde. Gelen parayı kullanmadık, finansal borçlarını ödedik. Riva'dan beklentim, 170 kazandık ne kadar bekliyoruz? Şu an anlatıyorlar, ironik anlatıyorlar. 125 villa daha var, yapılacak ve Galatasaray'a ait olacak. Bunu cari fiyatla çarparsan 2-3 milyar TL yapıyor. Gelecek bir para var ama proje devam ediyor." dedi.

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DURSUN ÖZBEK'TEN KEMERBURGAZ PROJESİ SÖZLERİ

Özbek sözlerinin devamında; "Biz Mecidiyeköy projesine ortadan girdik. Milli Emlak'tan Kemerburgaz'dan 49 yıllığına kiraladığımız bir arazi var. Kıymeti paha biçilemez. Stadyuma 5, havalimanına 15 dakika. Bu projeyi yapmak için Florya'dan taşınalım, Kemerburgaz'da bize ait olmayan yere gidelim. Mecidiyeköy'den kazanacağımız parayla Florya'dan 40 dönüm yer alalım. Mecidiyeköy bir kaldıraçtı. Eş zamanlı bir proje yapıyoruz. Florya'yı Kemerburgaz'a taşıyoruz, her şey hazır imar falan, Florya'yı boşaltacağız da 21 dönüm Galatasaray, 42 dönüm Emlak Konut'un. Bir şey yapmak istiyorsan 42 dönümü satın alacaksın. Para nerede? Mecidiyeköy'ü yapıp satacağız, bu parayı da Florya'daki araziye vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı sözlerinin devamında; "Bu üçlü proje başarıyla yapıldı. Florya'yı 1 milyar 85 milyona satın aldık. Parayı da Mecidiyeköy'deki dairelerden topladık. 18 aylık bir kredi aldım. Banka orada benim imzamı istedi. Hiç çekinmeden imzaladım. 18 aylık krediyi 6 ayda kapattık. Florya'da Galatasaray'ın 21 dönümlük arsası 65 dönüme çıktı. Tapusu Galatasaray'a aittir. Bu ticaretten 5 kuruş borcu yoktur." dedi.

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