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B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Dikkat! Acil Başvuru Yapmak Gerekiyor!

B sınıfı ehliyeti olanlar için kamuda yeni bir iş imkanı doğdu. İŞKUR, makam şoförü pozisyonları için çeşitli ilanlar yayınladı. İşte bu pozisyonlar için başvuru şartları, son başvuru tarihleri ve detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 11:18 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 11:18
B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Dikkat! Acil Başvuru Yapmak Gerekiyor!

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Kamu sektöründe, B sınıfı ehliyet sahipleri için yeni iş kapıları aralanıyor. İŞKUR, özellikle makam şoförü pozisyonları için çeşitli ilanlar yayınlamıştır. Bu fırsatlar, belirli bir süre için geçerlidir ve başvuruların online olarak yapılması gerekmektedir.

İŞKUR İlan Detayları

İŞKUR üzerinden yayınlanan makam şoförü ilanları, belirli şartlar altında ve farklı illerde mevcut pozisyonlar için geçerlidir. İşte bazı örnek ilanlar ve ilgili detaylar:

  • İstanbul:

    • Son Başvuru Tarihi: 31.05.2024
    • Ref. No: 00008255776
    • Son Başvuru Tarihi: 31.05.2024
    • Ref. No: 00008275510

  • Yalova:

    • Son Başvuru Tarihi: 31.05.2024
    • Ref. No: 00008262595

  • Kastamonu:

    • Son Başvuru Tarihi: 31.05.2024
    • Ref. No: 00008264917

  • Ankara:

    • Son Başvuru Tarihi: 26.05.2024
    • Ref. No: 00008242975

Başvuru Şartları Nelerdir?

Makam şoförü pozisyonları için başvuru yapacak adayların sahip olması gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

B Sınıfı Ehliyet: Adayların geçerli bir B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir.

Belgeler: Adayların başvuru sırasında kimlik belgeleri ve ehliyet gibi gerekli belgeleri sunmaları beklenir.

Online Başvuru: Başvuruların İŞKUR üzerinden online olarak yapılması gerekmektedir.

KPSS Şartı Yok: Bu pozisyonlar için KPSS puanı şartı aranmamaktadır.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebilir. İlgili ilanın referans numarasını kullanarak ilan detaylarına ulaşabilir ve başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tüm detaylar ve gerekli belgeler eksiksiz şekilde sunulmalıdır.

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