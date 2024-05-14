B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Dikkat! Acil Başvuru Yapmak Gerekiyor!

Kamu sektöründe, B sınıfı ehliyet sahipleri için yeni iş kapıları aralanıyor. İŞKUR, özellikle makam şoförü pozisyonları için çeşitli ilanlar yayınlamıştır. Bu fırsatlar, belirli bir süre için geçerlidir ve başvuruların online olarak yapılması gerekmektedir.