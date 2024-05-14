B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Dikkat! Acil Başvuru Yapmak Gerekiyor!

Başvuru Şartları Nelerdir?
Makam şoförü pozisyonları için başvuru yapacak adayların sahip olması gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:
B Sınıfı Ehliyet: Adayların geçerli bir B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir.
Belgeler: Adayların başvuru sırasında kimlik belgeleri ve ehliyet gibi gerekli belgeleri sunmaları beklenir.
Online Başvuru: Başvuruların İŞKUR üzerinden online olarak yapılması gerekmektedir.
KPSS Şartı Yok: Bu pozisyonlar için KPSS puanı şartı aranmamaktadır.
Nasıl Başvuru Yapılır?
Başvurular İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilebilir. İlgili ilanın referans numarasını kullanarak ilan detaylarına ulaşabilir ve başvuru formunu doldurabilirsiniz. Tüm detaylar ve gerekli belgeler eksiksiz şekilde sunulmalıdır.
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