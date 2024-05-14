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Galatasaray'a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar kiralık futbolcusu Carlos Vinicius ile yola devam etmek istemezken yerine gelecek isim de belli oldu. Menajerler aracılığıyla teklifini ileten Aslan, olumlu dönüş aldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 12:15 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 12:15
Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray üst üste ikinci şampoiyonluk için geri sayıma geçti. Aslan, ligin kalan son iki haftasında 1 puan elde etmesi halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Sarı kırmızılılarda ana hedef, Fenerbahçe ile oynanacak karşılaşmayı kazanarak taraftarına çifte bayram yaşatmak.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Galatasaray'ın derbiyi kaybetmesi halinde ise gözler son hafta oynanacak Konyaspor maçına çevrilecek. Konyaspor'un düşme tehlikesi yaşaması Galatasaray için maçı zora sokabilir.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

TRANSFER ÇALIŞMALARINA DEVAM

Galatasaray'da gözler bir yandan da transfer dönemine çevrilmiş durumda. Sarı kırmızılılarda her ne kadar başkanlık seçimi yapılacak olsa da çalışmalar aksamıyor.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Teknik direktör Okan Buruk'ın raporuna göre hareket eden yönetim, takımdan ayrılacak olan isimleri de belirledi.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

6 AYRILIK

Muslera ve Torreira ile yeni sözleşme imzlayan sarı kırmızılılar, yabancı sayısının 12'ye düşecek olması nedeniyle bazı isimlerle yollarını ayıracak.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Bu isimlerin başında, neredeyse hiç katkı alınamayan Serge Aurier ve Ndombele geliyor.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Galatasaray, kiralık olarak kadrosunda bulunan Carlos Vinicius ile de yola devam etmeyecek.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Aslan, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Zaha, Tete ve Sergio Oliveira içinse gelen teklifleri değerlendirecek.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

SANCHEZ VE NELSSON KARARI

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı'nın stoper partnerlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Aslan Nelsson ve Davinson için İtalyan kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Sarı kırmızılılarda hedef iki ismi de 20 milyon euronun üzerinde rakamlar satmak.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

ZIYECH TAKIMDA KALDI!

Galatasaray'da ligin ilk yarısında yokları oynayan Hakim Ziyech, Afrika Kupası'nın ardından ise hayat buldu.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Takıma her hafta gol ve asist katkısı yapmaya başlayan Faslı yıldız için sarı kırmızılılar opsiyonu kullandı.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

BARIŞ ALPER'E TEKLİFLER VAR!

Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz, performansının her hafta üstüne koyarak devam ediyor.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Sarı kırmızılıların yıldızı için dev teklifler gelse de Aslan, teklifleri dinlemek için EURO 2024'ün sonunu bekleyecek.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

MERTENS BİLMECESİ!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens'in geleceği merak konusu.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Son haftalarda gösterdiği performansla takımını sırtlayan Belçikalı yıldızın ülkesine dönmesi bekleniyordu.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Ancak sarı kırmızılıların 1 yıl daha mukavele imzalamak istediği yıldız 10 numaranın kafası karışmış durumda.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Mertens, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray ile sözleşme görüşmelerine başlayacağını duyurmuştu.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

ICARDI KALACAK MI?

Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansıyla lige damga vuran Mauro Icardi'nin de takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Özellikle Arabistan ve Amerika'dan önemli teklifler alan Arjantinli yıldızın geleceği de bilinmezliğini koruyor.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

FORVET HAMLEİ!S

Takıma katılacak isimler için de çalışmalarını yürüten sarı kırmızılılar, flaş bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

UEFA Konferans Ligi'nde finale çıkan Olympiakos'un golcüsü El Kaabi için nabız yoklandı.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Teknik direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği isim olan El Kaabi'nin, menajerler aracılığıyla durumu soruldu. 30 yaşındaki ismin ise Galatasaray'da oynamayı kabul ettiği belirtildi.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan golcü, Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos'un da hücum silahıydı. El Kaabi yarı final maçında deplasmanda Aston Villa'ya hat trick yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray’a Carlos Vinicius yerine dev golcü! Gelmeyi kabul etti

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