Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm tek parça tamamını full izle | Kim Milyoner Olmak İster 9 Kasım son bölüm 10.11.2019 00:17

Pazartesi ve cumartesi günleri yayınlanan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam izleyici karşısına çıktı. 9 Kasım tarihinde yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster 842. bölüm izle seçeneği takvim.com.tr'de. 9 Kasım'da yayınlanan programa,"Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülü ailesinden Köprülü Mehmed Paşa'nın ilk saray görevi nedir?" sorusu damga vurdu.

PROGRAMIN FORMATI NEDİR?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?