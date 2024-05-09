YENİ evli bir çiftiz. Akşamı zor bekliyorum. Beraber olunca da erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ne yapabilirim?

ANLATTIKLARIN hastalık değil. Bu evliliğin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir.

İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ilişkiye girebileceksiniz. Her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlar.

Cinselliğin eş ile yaşanmasında ve cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında böyle şeyler normal.

Psikiyatrist desteği gerekir.



SİSTİT KABUSU

30 yaşındayım. 3 ayda bir sistit oluyorum. Antibiyotik almaktan bıktım. Beni bu dertten kurtarın!

NEDENİNİ bulmalıyız. Özellikle dışkılama ve idrar yapma sonrası temizlik uygulamaları sık enfeksiyon tekrarı yapabilir. İdrar yolu organlarının anatomik yapı farklılık ve hastalıkları sistiti tekrarlatabilir. Bağışıklık sistemi hastalıkları, diyabet hatta bazı kan hastalıkları enfeksiyonların kolay tekrarlamasına neden olabilir.

Cinsel aktivite sırasında enfeksiyon bulaşma ihtimali de sorgulanmalıdır.

Sistitlerde ozon ve mezoterapik enfeksiyon tedavileri önemlidir.



ÖNCE DOKTORA!

KARDEŞİM benden 4 yaş küçük. 2 evladı var. Benim hala yok! Macun gücümü yerine getirir mi?

ÖNEMLİ olan erkek üreme hücresi olan sperm ile kadın üreme hücresi olan yumurtanın birleşerek kadın rahminde tutunmasıdır. Bunu engelleyen durumlarda gebelik gerçekleşmez.

Macundan önce doktor muayenesi şart.

Eşin kadın hastalıkları uzmanına sen de üroloji uzmanına bir kez muayene ol. Tiroit, insülin direnci, hormon hastalıkları gibi durumlar gebelik sürecini etkilenebilir. İç hastalıklarına da görün. Her gün ilişkiye girseniz de gebelik gerçekleşmeyebilir.



BANA BİR ÇARE

NAFİZ hocam, iltihaplı kolitim var. 1 aydır ishalim. 3 yıldır çekiyorum. Bana bir çare.

STRES, iltihaplı bağırsak hastalığını arttırmış. Stres tedavisi yapmadan kolitin düzelmeyebilir. Beslenmeni düzenlemek gerekir. Mikrop eklendi mi eklenmedi mi bakmamız lazım.

Antibiyotikler, gerekli vitamin ve mineraller tedavine eklenmeli. Ozon tedavisi ve mıknatıs yatak tedavisi (PEMF TERAPİ) iyileşme süresini ve hızını arttırabilir. Aynı doktor takibinde kalmalısın. Düzenli takip önemli.