İLAN MARMARAEREĞLİSİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/141 Esas

KARAR NO : 2024/19

Davacı ADALET GERMAN aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM

Adalet German tarafından miras nedenli olarak açılan ortaklığın giderilmesi davasında Tekirdağ İli,

Marmaraereğlisi İlçesi'nde kain, 38 ada, 252 parsel, 55 bağımsız bölüm numaralı taşınmazdaki ortaklığın umum arasında açık arttırmayla satış suretiyle giderilmesine, satıştan elde edilen tutarın tapu kayıtlarındaki ve veraset ilamındaki paylar doğrultusunda ortaklara ödenmesine, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen mahkememizin 12/01/2024 tarihli kararının davalılardan Tufan Sarıkaya'ya, Tebligat Kanununun 31. maddesi uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 15/04/2024

Basın No: ILN02028610

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