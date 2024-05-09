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Eşi erkek çıktı! Damat haberi öğrenince yıkıldı: Utangaç olduğunu düşünmüştüm...

Okuyanları hayrete düşüren olay Endonezya'da yaşandı. Genç bir adam, geçtiğimiz günlerde 12 günlük karısının aslında kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu öğrendi. Gerçek kimliği ifşa olan sahte gelin polise, amacının evlendiği gençten para koparmak olduğunu itiraf etti.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 14:14 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 14:28
Eşi erkek çıktı! Damat haberi öğrenince yıkıldı: Utangaç olduğunu düşünmüştüm...

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Endonezya'da meydana gelen olay herkesi hayrete düşürdü.

26 yaşındaki AK. yalnızca 12 gün önce evlendiği kadının kılık değiştirmiş bir erkek olduğunu öğrendi.

İddiaya göre adam müstakbel gelinle internette tanıştı ve tanıştıktan sonra ikili yüz yüze buluşmaya karar verdi. AK, müstakbel eşini ilk gördüğü anda ona aşık olduğunu, birkaç kez görüştükten sonra ona evlenme teklifi ettiğini söyledi.

KILIK DEĞİŞTİRDİ
Genç adam nişanlısının bazı tuhaflıkları olduğunun farkına vardığını ama onun kılık değiştirmiş bir adam olduğundan asla şüphelenmediğini dile getirdi.

Kendini Adinda Kanza Azzahra olarak tanıtan kadın yüzünü peçe veya başörtüsü kullanarak gizlemeye çalışıyordu. Genç adam, bunun nedeninin sahte gelinin utangaçlığından kaynaklı olduğunu düşündü.

26 yaşındaki AK ve sahte gelin.

Sahte gelin, kısa sürede evlenme teklifi eden adamın teklifini kabul etti.

Ancak annesinin öldüğünü babasının ise uzun süredir onunla görüşmediğini, dolayısıyla törene davet edecek bir yakını olmadığını söyledi.

Sonunda çift, bir törenle evlendi ve AK'nin evi olan Wangunjaya Köyü'ne yerleşti.

Ancak Adinda, evlilikten sonra bile yüzünü yeni kocasından bile sürekli sakladı, memleketindeki ailesi ve arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi reddetti ve evliliği tamamlama girişimlerinden sürekli olarak kaçındı.

AK'nin şikayetlerini duyan ailesi, sahte gelini araştırmaya karar verdi ve babasının kayıp olmadığını öğrendi.

Adina'nın gerçek kimliğini babası ifşaladı. AK'nin ailesi ona yeni eşi hakkındaki gerçeği anlattı ve polise haber verdiler.

Gerçek kimliği deşifre olan sahte gelin de polise, amacının evlendiği gençten para koparmak olduğunu itiraf etti. Makyajla kadın kılığına giren adam, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

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