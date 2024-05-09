Eşi erkek çıktı! Damat haberi öğrenince yıkıldı: Utangaç olduğunu düşünmüştüm...

KILIK DEĞİŞTİRDİ

Genç adam nişanlısının bazı tuhaflıkları olduğunun farkına vardığını ama onun kılık değiştirmiş bir adam olduğundan asla şüphelenmediğini dile getirdi.

Kendini Adinda Kanza Azzahra olarak tanıtan kadın yüzünü peçe veya başörtüsü kullanarak gizlemeye çalışıyordu. Genç adam, bunun nedeninin sahte gelinin utangaçlığından kaynaklı olduğunu düşündü.

Sahte gelin, kısa sürede evlenme teklifi eden adamın teklifini kabul etti. Ancak annesinin öldüğünü babasının ise uzun süredir onunla görüşmediğini, dolayısıyla törene davet edecek bir yakını olmadığını söyledi. Sonunda çift, bir törenle evlendi ve AK'nin evi olan Wangunjaya Köyü'ne yerleşti. Ancak Adinda, evlilikten sonra bile yüzünü yeni kocasından bile sürekli sakladı, memleketindeki ailesi ve arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi reddetti ve evliliği tamamlama girişimlerinden sürekli olarak kaçındı.

AK'nin şikayetlerini duyan ailesi, sahte gelini araştırmaya karar verdi ve babasının kayıp olmadığını öğrendi. Adina'nın gerçek kimliğini babası ifşaladı. AK'nin ailesi ona yeni eşi hakkındaki gerçeği anlattı ve polise haber verdiler. Gerçek kimliği deşifre olan sahte gelin de polise, amacının evlendiği gençten para koparmak olduğunu itiraf etti. Makyajla kadın kılığına giren adam, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN