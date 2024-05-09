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İsrail Savunma Bakanlığı '711 güvenlik mensubu öldü' dedi, ordu ise bambaşka söylüyor| Farkın sebebi ne?

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ilk günkü şiddetiyle devam ediyor. İsrail Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda güvenlik güçlerinden 711'inin öldüğünü duyurdu. Ancak İsrail ordusunun verdiği sayı ile uyuşmuyor.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 19:27 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 20:05
İsrail Savunma Bakanlığı ’711 güvenlik mensubu öldü’ dedi, ordu ise bambaşka söylüyor| Farkın sebebi ne?

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İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 711 güvenlik mensubunun öldüğünü duyurdu.

SAVUNMA BAKANLIĞI: '711 GÜVENLİK MENSUBU ÖLDÜ' DEDİ

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana 637'si orduda asker, 68'i polis ve 6'sı İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) olmak üzere İsrailli 711 güvenlik mensubunun öldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gazze saldırıları sonrasında ölenlerin arkasında 248 kadının dul, 520 çocuğun yetim kaldığı aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU İSE '615 ASKER ÖLDÜ' DİYOR

İsrail ordusu ise bugün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 615 askerin öldüğünü duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanlığı açıkladığı rakamlar ile İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlananlar arasındaki farkın nedenini açıklamadı.

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