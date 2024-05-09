Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu’ndan altın madalya! Yunan rakibi Konstantinos Dimitropoulos’u devirdi

Milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Sırbistan'da Başkent Belgrad'da bugün başlayan organizasyonda, 40'ı aşkın ülkeden 520 sporcu madalya mücadelesi veriyor.
Şampiyonada 19 yaşındaki milli tekvandocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, erkekler 54 kiloda yarı finalde Hırvatistan'dan Josip Teskera'yı mağlup ederek finale yükseldi.
YUNAN'I DEVİRDİ ALTIN MADALYAYI KAPTI
Ay-yıldızlı sporcu Furkan, finalde Yunanistan'dan Konstantinos Dimitropoulos'u yenerek altın madalyanın sahibi oldu.