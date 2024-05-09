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Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama: Olumlu seyir devam edecek

Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 124 milyar 80 milyon 70 bin dolardan 126 milyar 855 milyon dolara yükseldi. Öte yandan Kur Korumalı Mevduat 2 trilyon 257 milyar 680 milyon liradan 2 trilyon 232 milyar 825 milyon liraya düştü. Böylece bir haftada 24 milyar 855 milyon liralık düşüş yaşandı.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 14:52 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 17:29
Merkez Bankası’nın rezervleri yükseldi! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama: Olumlu seyir devam edecek

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Merkez Bankası'nın rezervi arttı.

128.8 MİLYAR DOLAR
Haftalık olarak açıklanan rezerv verilerine göre döviz rezervi 124 milyar 80 milyon 70 bin dolardan 126 milyar 855 milyon dolara yükseldi. Böylece bir haftada 2 milyar 774 milyon 930 bin dolarlık artış oluştu.

Altın rezervleri 57 milyar 707 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta bu tutar 59 milyar 113 milyon 180 bin dolar seviyesindeydi.

Döviz rezervleri ise 69 milyar 150 milyon dolar oldu. Geçtiğimiz hafta bu tutar 64 milyar 966 milyon 890 bin dolardı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ŞİMŞEK: OLUMLU SEYİR DEVAM EDECEK
Merkez Bankası rezervlerindeki artışlara ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı. Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek."

KKM'DE DE GERİLEME
Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerine göre Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme devam ediyor. KKM bir haftada 2 trilyon 257 milyar 680 milyon liradan 2 trilyon 232 milyar 825 milyon liraya düştü. Bir haftada 24 milyar 855 milyon liralık düşüş yaşandı.

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