Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:
"TCMB'nin döviz pozisyonu iyileşiyor, swap hariç net rezervler nisan başından itibaren 26,7 milyar dolar arttı. Programımız çalışıyor, yeniden dengelenmeyle cari açık düşüyor, makro finansal istikrar güçleniyor ve güven artıyor. Azalan dış finansman ihtiyacı ve hızlanan dış kaynak girişiyle rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek."
KKM'DE DE GERİLEME
Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun verilerine göre Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme devam ediyor. KKM bir haftada 2 trilyon 257 milyar 680 milyon liradan 2 trilyon 232 milyar 825 milyon liraya düştü. Bir haftada 24 milyar 855 milyon liralık düşüş yaşandı.