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Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış durumda. Sezon sonunda sarı lacivertlilerden ayrılması beklenen milli yıldız için transfer itirafı geldi. Ferdi'nin babası anlaştıkları takımı resmen duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 11:40 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 11:12
Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı

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Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı

Bu sezon Avrupa'da adından söz ettiren sarı-lacivertliler, ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın hemen arkasında bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı

F.Bahçe'nin başarılı performansı sonrası yıldız isimlerine teklifler gelmeye ise devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı

Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devleri tarafından izleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı

Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun, Premier Lig ve Serie A'dan talipleri olduğu biliniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı

İngiliz basını 24 yaşındaki sol bek için flaş bir iddia ortaya çıktı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı

"ARSENAL'LE GÖRÜŞÜYOR"

İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal'le görüştüğünü duyurdu. Haberi de babası Feyzullah Kadıoğlu'nun ağzından çıkan cümlelerle verdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı

Haberde; Feyzullah Kadıoğlu'nun "Ferdi, Arsenal'le görüşüyor. Evet Arsenal'le gidiyor. Büyük oranda Arsenal'le anlaştık" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı

Başkan Ali Koç, Şubat ayınca katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı

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