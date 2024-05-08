FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Babası resmen açıkladı! İşte Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve zirveye oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon Avrupa'da adından söz ettiren sarı-lacivertliler, ligde ezeli rakibi Galatasaray'ın hemen arkasında bulunuyor.
F.Bahçe'nin başarılı performansı sonrası yıldız isimlerine teklifler gelmeye ise devam ediyor.
Sarı-lacivertlilere geldiği günden bu yana yükselen bir grafik çizen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devleri tarafından izleniyor.
Özellikle son 2 sezondur gösterdiği performasla adından söz ettiren milli oyuncunun, Premier Lig ve Serie A'dan talipleri olduğu biliniyor.
İngiliz basını 24 yaşındaki sol bek için flaş bir iddia ortaya çıktı. İşte detaylar...
"ARSENAL'LE GÖRÜŞÜYOR"
İngiliz basını, Ferdi Kadıoğlu'nun Arsenal'le görüştüğünü duyurdu. Haberi de babası Feyzullah Kadıoğlu'nun ağzından çıkan cümlelerle verdi.
Haberde; Feyzullah Kadıoğlu'nun "Ferdi, Arsenal'le görüşüyor. Evet Arsenal'le gidiyor. Büyük oranda Arsenal'le anlaştık" ifadeleri kullanıldı.
Başkan Ali Koç, Şubat ayınca katıldığı canlı yayında Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda ayrılacağını açıklamıştı.