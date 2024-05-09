22 yıl evli kalmışlardı! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Anne-kız aynı dizide...

Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi isimleri bir araya getiren ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Perçin'in kızının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. 22 yıl boyunca meslektaşı Altan Gördüm ile evli kalan Perçin'in kızı da oyuncu çıktı. İşte Vahide Perçin'in Aldatmak dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu kızı...