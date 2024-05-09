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22 yıl evli kalmışlardı! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Anne-kız aynı dizide...

Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi isimleri bir araya getiren ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin'in hayatı merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Perçin'in kızının kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı. 22 yıl boyunca meslektaşı Altan Gördüm ile evli kalan Perçin'in kızı da oyuncu çıktı. İşte Vahide Perçin'in Aldatmak dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu kızı...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 12:40 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 12:48
22 yıl evli kalmışlardı! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Anne-kız aynı dizide... 1

Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi başarılı isimlerin yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide karakterini canlandıran Vahide Perçin'in hayatı merak edildi.

22 yıl evli kalmışlardı! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Anne-kız aynı dizide... 2

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?
13 Haziran 1965'te İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğan Vahide Perçin, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi.

22 yıl evli kalmışlardı! Aldatmak’ın Güzide’si Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Anne-kız aynı dizide... 3

Lise eğitimini grafik bölümünde tamamlayan Perçin, üniversitede İktisat Fakültesine girdi. Bu dönemde aklı oyunculukta kalan isim, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü kazandı.

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