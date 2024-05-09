Emekliye vergi yok: Emlak vergisinde ilk taksit için son gün 31 Mayıs! Ödeme nasıl hesaplanacak? Kimler muaf olacak, kimler yatıracak?

Gayrimenkul sahipleri dikkat! Emlak vergisinde ilk taksit ay sonuna kadar yatırılacak. Çalışmayan emekliler, ev hanımları ve işsizler vergiden muaf. Peki hangi EYT'liler bu yıl vergi ödeyecek? Hesaplama nasıl yapılacak? İşte detayları...
Ev, arsa, iş yeri gibi gayrimenkuller için sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisinin bu yıla ait ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibarıyla başladı, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Bazı kesimler vergiden muaf olurken, ödeme yapacakların da ay sonuna kadar süresi bulunuyor. İşte emlak vergisine ilişkin detaylar...
NASIL HESAPLANIYOR?
Emlak vergisi değerlerinin hesabında dikkate alınacak metrekare birim değerleri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. İlk yıl herhangi bir artış yapılmadan ödeme yapılırken, ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor.
Böylece verginin tahakkukunda esas alınacak emlak vergi değeri ortaya çıkıyor. Çıkan sonuçta 1.000 liraya kadar olan kesirler dikkate alınmıyor. Büyükşehir sınırlarındaki konutlarda vergi değerinin binde 2'si, büyükşehir olmayan yerlerde ise binde 1'i hesaplanıyor. İş yerlerine ait değerin büyükşehirlerde binde 4'ü, diğer illerde binde 2'si, arsalarda büyükşehirlerde binde 6'sı, diğer illerde binde 3'ü üzerinden hesap yapılıyor.