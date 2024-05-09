Emekliye vergi yok: Emlak vergisinde ilk taksit için son gün 31 Mayıs! Ödeme nasıl hesaplanacak? Kimler muaf olacak, kimler yatıracak?

1 Ev, arsa, iş yeri gibi gayrimenkuller için sahiplerinin ödemesi gereken emlak vergisinin bu yıla ait ilk taksit ödemeleri 1 Mart itibarıyla başladı, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Bazı kesimler vergiden muaf olurken, ödeme yapacakların da ay sonuna kadar süresi bulunuyor. İşte emlak vergisine ilişkin detaylar...

2 NASIL HESAPLANIYOR?

Emlak vergisi değerlerinin hesabında dikkate alınacak metrekare birim değerleri, 4 yılda bir toplanan takdir komisyonlarınca belirleniyor. İlk yıl herhangi bir artış yapılmadan ödeme yapılırken, ara yıllarda ise rayiç bedele yeniden değerleme oranının yarısı ekleniyor.