Son dakika: İlk hac kafilesi kutsal topraklara yolculandı! Hacı adaylarının duasında Gazze var

İstanbul'dan Kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi için Üsküdar Harem'de saat 10.00'da 'Surre Alaylarından Günümüze, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerife' programı düzenlendi.
İstanbul'dan Kutsal topraklara gidecek ilk hac kafilesi için Üsküdar Harem'de saat 10.00'da 'Surre Alaylarından Günümüze, Üsküdar Harem'den Harem-i Şerife' programı düzenlendi.
Programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İl Müftüsü Prof.Dr Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, bazı il ve ilçe müftüleri ile hacı adayları katıldı.Programda duygusal anlar yaşanırken, ilahiler ve Kuran-ı Kerim de okundu.
"ALLAH AŞKI DAHA DA ARTACAK"
Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ömrümüzde yaşadığımız en büyük heyecanlardan birisini şu an hep birlikte yaşıyoruz. Hacca gitmek Kabe'ye yüz sürmek Ravza'ya yüz sürmek, orada secde etmek tavaf yapmak, Safa ile Merve arasında say etmek hele ki Arafat'ta vakfeye durmak, orada günahlarımızdan af dilemek bir mümin için hayatının en önemli anlarından birisidir. İşte sizler bu güzel ibadeti yapmak için Hac ibadetini yapmak için bugün yola çıkıyorsunuz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Efendimizin, 'İslam 5 şey üzerine inşa edilmiştir' hadisi şerifinde yer alan Hac ibadeti. İşte onlardan bir tanesi Kelime-i Şehadet getirmek, ikincisi namaz kılmak, üçüncüsü oruç tutmak, dördüncüsü Hacca gitmek, beşincisi zekât vermek. İşte Hac ibadeti de İslam'ın temelleri üzerinde yükseldiği o 5 esastan birisidir. Bunu yapmak sizlere nasip olacak. Buradan yola çıktığınız andan itibaren kalbinizde gönlünüzde Allah aşkı, Resulullah aşkı daha da artacak. Kâbe-i Muazzama aşkı Ravza aşkı, 'Arafat'a biran önce varayım vakfeye durayım tövbe edeyim ibadetlerimden daha çok lezzet alayım' niyetiyle bugün yola çıkıyorsunuz" dedi.
"DAHA İYİ İNSAN OLALIM DİYE İBADET YAPIYORUZ"
İbadetlerin önemine dikkat çeken Erbaş, "Döndükten sonra ömrünüzün sonuna kadar o heyecanla İslam'ı yaşamaya devam edeceksiniz. Peygamber Efendimiz; Müslümanı, 'Müslüman şudur; elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir' işte ibadetler bizim Müslümanlığımızı bu tanıma uygun hale getirmek için farz kılınmıştır. Bunun için namaz kılıyoruz. Bunun için oruç tutuyoruz. Bunun için zekât veriyoruz. Daha iyi Müslüman olalım. Daha iyi insan olalım diye bizler ibadet yapıyoruz. İşte bunun için Hacca gidiyoruz. Hac ibadeti bizim Müslümanlığımızı daha kavi hale getirmek, birbirinden emin olma durumunu daha güçlü hale getirmek için farz kılınmıştır" diye konuştu.
UĞURLAMA SIRASINDA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
Yapılan konuşmaların ardından hacı adayları için dua edildi. Dua sonrasında hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için otobüslere bindi.
Uğurlama sırasında bazı adayların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.
Havalimanında işlemleri tamamlanan 360 hacı aday kutsal topraklara hareket etti. Hacı adaylarından Abdurrahman Türkmen, "Çok heyecanlıyım,13 sene oldu yazılalı. Bugüne kısmetmiş. Allah herkese nasip etsin.Heyecanımı anlatamam çok heyecanlıyım" diye konuştu.
Hayriye Köse ise, "13 yıl bekledim, rabbim nasip etti. Sonsuz şükürler olsun. Allah hakkıyla yapıp gelmeyi nasip etsin, herkese Hac nasip etsin" dedi.
DUALARDA GAZZE VAR
Kurada 14 yıl sonra ismi çıkan Haydar Arslantaş, duygularını tarif edecek kelimeler bulamadığını belirtti.
Yaklaşık 2,5 milyon kişi arasında kurada ismi çıktığı için duyduğu mutluluğu dile getiren Arslantaş, "İnşallah sağ salim gider geliriz. Şu an Gazze'de, Filistin'de ve dünyanın başka yerlerinde Müslüman kardeşlerimizin çektiği acılar inşallah hacıların dualarıyla son bulur." temennisinde bulundu.