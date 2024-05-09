Son dakika: İlk hac kafilesi kutsal topraklara yolculandı! Hacı adaylarının duasında Gazze var

"ALLAH AŞKI DAHA DA ARTACAK"

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ömrümüzde yaşadığımız en büyük heyecanlardan birisini şu an hep birlikte yaşıyoruz. Hacca gitmek Kabe'ye yüz sürmek Ravza'ya yüz sürmek, orada secde etmek tavaf yapmak, Safa ile Merve arasında say etmek hele ki Arafat'ta vakfeye durmak, orada günahlarımızdan af dilemek bir mümin için hayatının en önemli anlarından birisidir. İşte sizler bu güzel ibadeti yapmak için Hac ibadetini yapmak için bugün yola çıkıyorsunuz. Allah hayırlı ve mübarek eylesin. Efendimizin, 'İslam 5 şey üzerine inşa edilmiştir' hadisi şerifinde yer alan Hac ibadeti. İşte onlardan bir tanesi Kelime-i Şehadet getirmek, ikincisi namaz kılmak, üçüncüsü oruç tutmak, dördüncüsü Hacca gitmek, beşincisi zekât vermek. İşte Hac ibadeti de İslam'ın temelleri üzerinde yükseldiği o 5 esastan birisidir. Bunu yapmak sizlere nasip olacak. Buradan yola çıktığınız andan itibaren kalbinizde gönlünüzde Allah aşkı, Resulullah aşkı daha da artacak. Kâbe-i Muazzama aşkı Ravza aşkı, 'Arafat'a biran önce varayım vakfeye durayım tövbe edeyim ibadetlerimden daha çok lezzet alayım' niyetiyle bugün yola çıkıyorsunuz" dedi.