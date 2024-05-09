PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 21:18 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 21:18

İZLE I İşçi servisi 8 yaşındaki çocuğu ezdi! Korkunç kaza kamerada!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bisikletiyle karşıya geçmek isterken işçi servisinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olay yerine gelen çocuğun teyzesinin sağlık ekiplerine, "Ne olur bir şey yap" demesi görenlerin yüreğini dağladı.

İlçeye bağlı Küçük Mustafa Mahallesi Sokullu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 P 0125 plakalı işçi servisi, bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan M.B.Ü.'ye (8) çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede talihsiz çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Bu sırada olay yerine gelen çocuğun teyzesi de yeğeninin hayatını kaybettiğine inanamadı. "Ne olur bir şey yapın" diyerek sağlık ekiplerine seslenen kadın, fenalık geçirdi. M.B.Ü.'nün cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Servisin sürücüsü de gözaltına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonunda 5 kişi paketlendi!
09.05.2024Perşembe
İZLE I Sır ölüm! Park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu
09.05.2024Perşembe
İZLE I Karabük’te silah kaçakçılarına ağır darbe: 2 tutuklama
09.05.2024Perşembe
İZLE I Mersin'de iki motosikletin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı
09.05.2024Perşembe
İZLE I Çanakkale’de PKK-KCK operasyonu: 1 gözaltı
09.05.2024Perşembe
Bunlar da Var
76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık” 00:37
Kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
09.05.2024Perşembe
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Sema Aydemir’in eniştesi meğer... 01:58
Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim!
09.05.2024Perşembe
Son dakika! Antalya uçak kazası! Ön tekeri patlayan uçak gövdesi üzerine indi 04:32
Son dakika! Antalya uçak kazası!
09.05.2024Perşembe
Zuhal Topal nasıl zayıfladı? 35 kilo birden nasıl verdi! Sırrını açıkladı! 00:47
Zuhal Topal kendine 35 kilo birden verdiren sırrını açıkladı!
09.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA