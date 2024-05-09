



Milley, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda da Normandy çıkarması sırasında 12 bin Fransız sivili, Japonya'da Hiroshima ve Nagasaki hariç 69 şehri yok ettiğini hatırlatarak, "Çok sayıda insanı, hükümetiyle hiçbir ilgisi olmayan masum insanları, erkekleri, kadınları ve çocukları katlettik." dedi.

Savaşın korkunç bir şey olduğuna işaret eden Milley, "Eğer bir anlamı olacaksa, eğer bir ahlak duygusu olacaksa, politik bir amacı olmalı ve en az maliyetle hızlı şekilde başarılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.