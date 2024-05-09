T.C. SAMSUN 1. İCRA CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2023/148Esas

İLAN Müşteki Borel Tekno Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ vekili Av. Onur Altuntaş'ın şikayet başvurusu üzerine 45470....32 TC Kimlik Numaralı Hasan ve Gülsüm den olma 23/08/1974 doğumlu Sanık Metin Girgin'n Vakıfbank Ellialtılar Samsun Şubesine ait 0058791 çek seri numaralı 01/07/2023 keşide tarihli 210.000,00 TL bedelli çeki keşide ettiğini ve çekin karşılıksız çıkması üzerine sanık Metin Girgin hakkında"çek ile ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet veme suçundan" adli para cezasıyla cazalandırılması talebiyle görülmekte olan davada verilen ara karar uyarınca;Sanık Metin Girgin adına, talimat mahkemesince BağlarbaşıMah. Çeşmeli Sokak No 28/1 Gaziosmanpaşa / İstanbul adresine gönderilen, şikayet dilekçesi ve duruşma günü tebliğine ilişkin tebligat evrakı bila tebliğ iade edildiğinden, yapılan zabıta araştırmasında başkaca bir adresine ulaşılamadığından, adrese dayalı kayıt sisteminde de yeni yerleşim yeri yazılı bulunmadığından;

11/07/2024 günü, saat 09:05 e bırakılan yeni duruşma gün ve saatinin adı geçen sanığa ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Sanık Metin Girgin'in davadan haberdar olarak davayı takip etmesi ya da bir vekil vasıtasıyla takip ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılamaya devam edilerek karar verileceği,

Tebligat Kanunu'nun 28-31 ve Tebligat Yönetmeliği'nin 48-52. maddeleri gereğince, bu ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, sanığa ilanen tebliğ olunur. 12/02/2024

Basın No: ILN02028308

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