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İstanbul Pendik'te bir anne çocuğunun gözleri önünde tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı! Korkunç anlar kamerada!

İstanbul Pendik'te bir kadın, komşuları tarafından çocuğunun gözleri önünde dövüldü, dövüldü, dövüldü... Tartışmayla başlayan kavgada adamın kadına tekme ve yumruklarla saldırdığı korkunç anlar kamerayla kaydedildi.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 19:02 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 19:25
İstanbul Pendik’te bir anne çocuğunun gözleri önünde tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı! Korkunç anlar kamerada!

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İstanbul Pendik'te bir kadın çocuğunun yanında komşusu tarafından saldırıya uğradı. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada!

Olay, Velibaba Mahallesi'nde bulunan site içerisinde 16 Nisan Salı günü meydana geldi. Aynı sitede oturan bir kadın ile komşusu olduğu öğrenilen bir erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadının adamı itmesi ile kavgaya dönüşen olayda, kadın çocuğunun yanında aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştü. Kavga anı sitenin güvenlik kamerasına yansırken, kadın diğer komşuları tarafından kurtarıldı.

TEKME VE YUMRUKLA SALDIRIP YERDE SÜRÜKLEDİLER

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kadın ve çocuğun sitenin merdivenlerinden aşağı inmesinin ardından merdivenin sonunda bulunan site sakini ile kadın arasında tartışma çıkıyor. Çıkan tartışmanın ardından kadının, adamı ittiği görülüyor.

Kadının itmesiyle sinirlenen adam tekme ve yumruklarla kadına saldırıyor. Yere düşen kadının saçından tutan komşu, kadını bir süre yerde sürüklüyor. Kadının yardımına ise sitede oturan diğer vatandaşlar yetişiyor. Olay anında kadının yanında bulunan çocuğun ise, elleriyle yüzünü kapattığı görülüyor.

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