İstanbul Pendik’te bir anne çocuğunun gözleri önünde tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı! Korkunç anlar kamerada!

Olay, Velibaba Mahallesi'nde bulunan site içerisinde 16 Nisan Salı günü meydana geldi. Aynı sitede oturan bir kadın ile komşusu olduğu öğrenilen bir erkek arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kadının adamı itmesi ile kavgaya dönüşen olayda, kadın çocuğunun yanında aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düştü. Kavga anı sitenin güvenlik kamerasına yansırken, kadın diğer komşuları tarafından kurtarıldı.