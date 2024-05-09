Kargo uçağı gövde üzerine iniş yapmıştı! Detaylar otaya çıktı: Faciayı kadın pilot önledi

Ön iniş takımları açılmayan uçağın kontrolü için sorumlu kaptan pilot Robin Kay Carpenter kulenin ön iniş takımlarını kontrol etmesi için pisti iki kez pas geçti.

O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı.

Kontrolün ardından dün saat 08.17'de gövde üzerine iniş yaparak 371 metre sürünerek durabilen uçaktan ABD vatandaşı iki pilot yara almadan kurtuldu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)' nin ARFF ekiplerinin anında olaya müdahale etmesi ve sürtünmeden dolayı kıvılcımlar 12 saniye gibi kısa bir sürede söndürüldü.