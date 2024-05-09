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O Türk dizisi 3 ülkede rekor üstüne rekor kırdı! Suskunlar ve Yaprak Dökümü ilk 20'ye bile giremedi

Türk dizileri, uluslararası arenada geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yunanistan'dan Meksika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar birçok ülkede Türk yapımı dizilere olan ilgi giderek artıyor. Orta Doğu ülkelerinde, özellikle tarihi ve romantik dram türündeki yapımlar büyük bir hayran kitlesi ediniyor. İşte dizilerin en çok izlendiği ülkeler...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 17:10 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 17:10
O Türk dizisi 3 ülkede rekor üstüne rekor kırdı! Suskunlar ve Yaprak Dökümü ilk 20’ye bile giremedi 1

Türk dizilerinin popülerliği, Yunanistan'dan Meksika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada görülüyor. Özellikle tarihi dramalar ve romantik hikayeler, Ortadoğu ülkelerinde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İşte dizilerden hangi ülkelerde izlendiğini gösteren o liste...

O Türk dizisi 3 ülkede rekor üstüne rekor kırdı! Suskunlar ve Yaprak Dökümü ilk 20’ye bile giremedi 2

MUHTEŞEM YÜZYIL

Mısır
Suudi Arabistan
Fas

O Türk dizisi 3 ülkede rekor üstüne rekor kırdı! Suskunlar ve Yaprak Dökümü ilk 20’ye bile giremedi 3

AŞK-I MEMNU:

Yunanistan
Mısır
İtalya

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