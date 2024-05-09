O Türk dizisi 3 ülkede rekor üstüne rekor kırdı! Suskunlar ve Yaprak Dökümü ilk 20'ye bile giremedi

Türk dizileri, uluslararası arenada geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yunanistan'dan Meksika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar birçok ülkede Türk yapımı dizilere olan ilgi giderek artıyor. Orta Doğu ülkelerinde, özellikle tarihi ve romantik dram türündeki yapımlar büyük bir hayran kitlesi ediniyor. İşte dizilerin en çok izlendiği ülkeler...