O Türk dizisi 3 ülkede rekor üstüne rekor kırdı! Suskunlar ve Yaprak Dökümü ilk 20'ye bile giremedi

Türk dizileri, uluslararası arenada geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yunanistan'dan Meksika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar birçok ülkede Türk yapımı dizilere olan ilgi giderek artıyor. Orta Doğu ülkelerinde, özellikle tarihi ve romantik dram türündeki yapımlar büyük bir hayran kitlesi ediniyor. İşte dizilerin en çok izlendiği ülkeler...
Türk dizilerinin popülerliği, Yunanistan'dan Meksika'ya, Orta Doğu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada görülüyor. Özellikle tarihi dramalar ve romantik hikayeler, Ortadoğu ülkelerinde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. İşte dizilerden hangi ülkelerde izlendiğini gösteren o liste...
MUHTEŞEM YÜZYIL
Mısır
Suudi Arabistan
Fas
AŞK-I MEMNU:
Yunanistan
Mısır
İtalya