Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü

Ticaret Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticari kısıtlamaların çoğunu kaldırdığı iddasını kesin bir dille yalanladı.
Ticaret Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı ticari kısıtlamaların çoğunu kaldırdığı iddasını kesin bir dille yalanladı.
KATZ'IN YALANI
Katz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erdoğan ticaret kısıtlamalarının çoğunu geri çekti ve iptal etti; ders açık: Diktatörün tehditlerine boyun eğmemeliyiz, alternatifler yaratmalıyız ve her şeyi her an durdurabilecek Müslüman Kardeşler'in adamlarına bağımlı olmamalıyız" sözleriyle Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı kısıtlamalardan çoğunu kaldırdığını iddia etti.
ÖNCE BAKANLIKTAN SONRA BAKANDAN AÇIKLAMA
Ticaret Bakanlığı ise Katz'ın iddialarını yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:
"İsrail ihracat yasağı ve Kızıldeniz Süveyş Kanalı krizi nedeniyle dahilde ve hariçte işleme belgeleri ve ihracat kredilerinde belirli bir süre içerisinde ihracatlarını kapatmak zorunda olan firmalara mücbir sebep süre uzatımı getirildi. İsrail ile ihracatta esneme kesinlikle yok. Bu belgeyi kapatabilmek için ek sürede başka ülkeye ihracat yapabilir" denildi.
TİCARET BAKANI BOLAT: AÇIKLAMALAR HAYAL ÜRÜNÜ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Katz'ın iddiasına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarının "kesinlikle hayal ürünü" olduğunu ve gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığı söyleyen Bakan Bolat, şunları ekledi:
"İsrail ile ticaret konusunda hükümet olarak almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bu karar geçerliliğini korumaktadır. İsrail'in Gazzeye yönelik saldırılarının durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize yönelik insani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması konusundaki şartlarımız sağlanıncaya kadar, İsrail ile ticaretin durdurulması kararımız yürürlüktedir."
KAPI KAPANDI
Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da yaptığı açıklamada, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatının kısıtlandığını duyurmuştu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 3 Mayıs'taki açıklamasında İsrail'e karşı ticaret alanında atılması gereken adımların atıldığını, iki ülke arasındaki ticaret hacminden vazgeçildiğini ve "kapının kapandığını" söylemişti.