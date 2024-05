Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü

KATZ'IN YALANI

Katz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erdoğan ticaret kısıtlamalarının çoğunu geri çekti ve iptal etti; ders açık: Diktatörün tehditlerine boyun eğmemeliyiz, alternatifler yaratmalıyız ve her şeyi her an durdurabilecek Müslüman Kardeşler'in adamlarına bağımlı olmamalıyız" sözleriyle Türkiye'nin İsrail'e uyguladığı kısıtlamalardan çoğunu kaldırdığını iddia etti.