Son dakika: Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan İsrailli Dışişleri Bakanı Katz’ın açıklamalarına sert tepki: Kararın arkasındayız, söyledikleri hayal ürünü

KATZ'IN YALANI Katz, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Erdoğan ticaret kısıtlamalarının çoğunu geri çekti ve iptal etti; ders açık: Diktatörün tehditlerine boyun eğmemeliyiz, alternatifler yaratmalıyız ve her şeyi her an durdurabilecek Müslüman Kardeşler'in adamlarına bağımlı olmamalıyız" sözleriyle Türkiye'nin İsrail 'e uyguladığı kısıtlamalardan çoğunu kaldırdığını iddia etti.

ÖNCE BAKANLIKTAN SONRA BAKANDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı ise Katz'ın iddialarını yalanlayarak şu açıklamayı yaptı:

"İsrail ihracat yasağı ve Kızıldeniz Süveyş Kanalı krizi nedeniyle dahilde ve hariçte işleme belgeleri ve ihracat kredilerinde belirli bir süre içerisinde ihracatlarını kapatmak zorunda olan firmalara mücbir sebep süre uzatımı getirildi. İsrail ile ihracatta esneme kesinlikle yok. Bu belgeyi kapatabilmek için ek sürede başka ülkeye ihracat yapabilir" denildi.