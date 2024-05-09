PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024, 21:07 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2024, 21:07

Osmaniye’de ’Narkogüç’ operasyonunda 5 kişi paketlendi!

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ’Narkogüç’ operasyonu çerçevesinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik 'Narkogüç' adı verilen operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda detektör köpeklerle yapılan aramada 262,35 gram bonzai, 244 sentetik hap, 2,31 gram metamfetamin, 1,37 gram fubinica, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait şarjör ile 24 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Turabi G., Çağrı G., Halim B., Volkan B. ve Önder G. tutuklandı, Hasan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Sır ölüm! Park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu
09.05.2024Perşembe
İZLE I Karabük’te silah kaçakçılarına ağır darbe: 2 tutuklama
09.05.2024Perşembe
İZLE I Mersin'de iki motosikletin çarpışma anı kamerada: 2 yaralı
09.05.2024Perşembe
İZLE I Çanakkale’de PKK-KCK operasyonu: 1 gözaltı
09.05.2024Perşembe
İZLE I Ankara’da şüpheli çantaya bomba imha ekiplerince müdahale edildi!
09.05.2024Perşembe
Bunlar da Var
76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık” 00:37
Kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!
09.05.2024Perşembe
22 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Sema Aydemir’in eniştesi meğer... 01:58
Survivor Seda Ocak’ın gözünden sakındığı eşi bakın kim!
09.05.2024Perşembe
Son dakika! Antalya uçak kazası! Ön tekeri patlayan uçak gövdesi üzerine indi 04:32
Son dakika! Antalya uçak kazası!
09.05.2024Perşembe
Zuhal Topal nasıl zayıfladı? 35 kilo birden nasıl verdi! Sırrını açıkladı! 00:47
Zuhal Topal kendine 35 kilo birden verdiren sırrını açıkladı!
09.05.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA