Selda Uskan

SELDA hanım, sözün özü, gelinimi sevmiyorum. Oğlumla mesut bir şekilde yaşarken aniden hayatımıza girdi. Ev işine yardımcı oluyor diye ses etmedim.

Sonra oğlumla aramdaki muhabbeti kıskandı, adeta huy değiştirdi. Öyle numaraları öyle yalanları var ki Oscar verirsin. Ben de dayanamayıp yalan söyledim, oğluma şikayet ettim.

İlkokul mezunu ama hepimizi suya götürüp getirir. Şimdi oğlumla aynı çatı altında küsüz. Nispet yapıyor, o buz kalıbı kadında bir cilveler görseniz şaşırırsınız. Ben de onu çatlatmak istiyorum. Nasıl bir plan yapayım, oğlum bu kızı boşasın?

Rumuz; Rez. Bat.



BANA KIRILMA AMA

S.U.CEVAP; Rezzan'cım sinirlerin gerçekten bozulmuş. Hayır inanıyorum, o da belli ki kavga çıkarıp seni evden yollamak istiyor. Peki, olaya onun açısından 'yeni gelin arzusu' naifliğiyle bakabilir misin? Hani kocasıyla baş başa kalma durumları!? Ya da yuvayı yıkmadan önce sen gidip biraz akrabalarında mı kalsan? Tabii en önemlisi erkek çocuğu anneleri olarak şu gerçeği aklımızdan hiç çıkarmayacağız;

'oğlumun karısı değil, anasıyım!'