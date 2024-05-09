KARAMAN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Karaman İli Merkez İlçesi Yollarbaşı Köyü Arazi kontrollerinde vasıf hatası tespit edilen 560 ada 6 numaralı parselin Avlulu kerpiç ev ve müştemilatı vasfının Tek katlı taş ev ve arsası şeklinde düzeltilmesi işleminde Ali kızı Keziban ÖZTAŞ ve Mehmet Emin kızı Kübra ÖZTAŞ isimli maliklerine tebligat yapılamamış olup,

Söz konusu parselin 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41.nci maddesine istinaden vasfı düzeltilmiş olup, 7201 sayılı yasanın 29,30,31.nci maddeleri gereğince ilanı yayınlandığı tarihten itibaren ilgililerin veya kanuni vekillerinin 30 (otuz) gün içerisinde Karaman Sulh Hukuk Mahkemesinde düzeltmenin aleyhine dava açılabileceği, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.