76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık”

Türk sinemasının efsane oyuncuları Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Fenerbahçeli eski futbolcu Selim Soydan ile 5 Temmuz 1968 tarihinde evlenen ve bir kızı olan Koçyiğit, son dönemlerde torunları Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar'la sık sık adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın sevilen ismi şimdi ise kız kardeşiyle gündeme geldi. Koçyiğit'in kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı. İlk kez duyanlar ise "Nasıl anlamadık" yorumlarında bulundu. Bakın Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi kim...