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76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık”

Türk sinemasının efsane oyuncuları Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edilen Hülya Koçyiğit, hem kariyeri hem özel hayatı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Fenerbahçeli eski futbolcu Selim Soydan ile 5 Temmuz 1968 tarihinde evlenen ve bir kızı olan Koçyiğit, son dönemlerde torunları Aslışah Alkoçlar ve Neslişah Alkoçlar'la sık sık adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın sevilen ismi şimdi ise kız kardeşiyle gündeme geldi. Koçyiğit'in kardeşi de Yeşilçam yıldızı çıktı. İlk kez duyanlar ise "Nasıl anlamadık" yorumlarında bulundu. Bakın Hülya Koçyiğit'in kız kardeşi kim...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 09:07 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 12:55
76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık” 1

1991 yılında Devlet Sanatçısı seçilen Hülya Koçyiğit, meslektaşları Türkan Şoray, Fatma Girik ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak kabul edildi.

Kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı!

76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık” 2

Kariyeri boyunca birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu, hem özel hayatı hem güzelliğiyle de yıllarca adından söz ettirdi.

76 yaşındaki Hülya Koçyiğit’in kardeşi bakın hangi Yeşilçam yıldızı çıktı! İlk kez duyanlar şaşkın! “Nasıl anlamadık” 3

Fenerbahçeli eski futbolcu Selim Soydan ile 5 Temmuz 1968 tarihinde evlenen Koçyiğit'in bu evlilikten Gülşah adında bir kızı oldu.

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