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Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'e ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen BirGün Gazetesi'nin bir haberi daha yalan çıktı. Söz konusu yayın organu, "CHP'li Üsküdar Belediyesi, Medipol'ün inşaatını durdurdu!" iddiasında bulundu.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada iddianın yalan olduğu ve söz konusu alanda inşaat faaliyeti olmadığı bildirildi. "HABER ASILSIZDIR"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı basın yayın organlarında Üsküdar Belediyesinin Medipol Hastanesi inşaatını durdurduğu yönünde asılsız haberler yayımlanmıştır. Habere konu alanda yer alan taşınmazda İstanbul Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan ve Üsküdar Belediyesi'nce onaylanan statik projeye göre ve Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın 17/08/2023 tarihli Güçlendirme İzin Belgesi'ne dayanılarak depreme karşı güçlendirme çalışması yapılmaktadır.