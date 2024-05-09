PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

BirGün'ün "CHP’li Üsküdar Belediyesi, Medipol’ün inşaatını durdurdu!" haberi yalan çıktı: Hukuki yollara başvurulacak

BirGün'ün "CHP’li Üsküdar Belediyesi, Medipol’ün inşaatını durdurdu!" başlıklı haberi yalan çıktı. Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Anılan yerde bunun dışında hiçbir inşaat faaliyeti söz konusu değildir. Üsküdar Belediyesi’nce inşaatın durdurulduğu yönündeki haberlerdeki iddialar mesnetsiz ve maksatlıdır. Bu yayımlara karşı hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurulacaktır." denildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 18:17 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 18:22
BirGün’ün CHP’li Üsküdar Belediyesi, Medipol’ün inşaatını durdurdu! haberi yalan çıktı: Hukuki yollara başvurulacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'e ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen BirGün Gazetesi'nin bir haberi daha yalan çıktı.

Söz konusu yayın organu, "CHP'li Üsküdar Belediyesi, Medipol'ün inşaatını durdurdu!" iddiasında bulundu.

Medipol Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada iddianın yalan olduğu ve söz konusu alanda inşaat faaliyeti olmadığı bildirildi.

"HABER ASILSIZDIR"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında Üsküdar Belediyesinin Medipol Hastanesi inşaatını durdurduğu yönünde asılsız haberler yayımlanmıştır.

Habere konu alanda yer alan taşınmazda İstanbul Teknik Üniversitesi'nce hazırlanan ve Üsküdar Belediyesi'nce onaylanan statik projeye göre ve Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın 17/08/2023 tarihli Güçlendirme İzin Belgesi'ne dayanılarak depreme karşı güçlendirme çalışması yapılmaktadır.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURULACAK
Anılan yerde bunun dışında hiçbir inşaat faaliyeti söz konusu değildir.

Üsküdar Belediyesi'nce inşaatın durdurulduğu yönündeki haberlerdeki iddialar mesnetsiz ve maksatlıdır. Bu yayımlara karşı hukuki ve cezai her türlü yasal yollara başvurulacaktır."

Birgün değil her gün rezalet! PKK ile bir olup pozitif iklimi zehirlediler: Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yokBirgün değil her gün rezalet! PKK ile bir olup pozitif iklimi zehirlediler: Bu ülkenin yumuşamaya ihtiyacı yok

SON DAKİKA