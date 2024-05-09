KPSS şartsız 18-56 yaş arası 81 ilde hastanelere hastane hizmetlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, temizlik görevlisi alınacak!

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. İŞKUR'un resmi web sitesindeki 'Açık İş İlanları' bölümünden "Hastane" anahtar kelimesi ile arama yaparak güncel hastane iş ilanlarına ulaşabilirsiniz. İş arayışında olanlar için bu fırsatı kaçırmamak önemlidir.
Hastane Personel Alımı Başvuru Şartları
Hastane personel alımında aranan başlıca şartlar şunlardır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az 18 yaşında olmak,
Sağlık durumunun çalışmaya uygun olması,
Mesleki dış görünüşe özen göstermek,
En az ilkokul mezunu olmak,
Adli sicil kaydının temiz olması ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.
Başvuru şartları yaş ve eğitim seviyesine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce ilanlarda belirtilen detayları dikkatlice incelemeniz önerilir.