T.C. ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN DOSYA NO : 2021/122 KARAR NO : 2023/70

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/01/2023 tarihli ilamı CMK'nın 254/2 maddesi uyarınca düşme kararı verildiği, Ahmed ve Şükriye oğlu, 01/01/1992 Halep doğumlu sanık Cuma Mehli tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir. 1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/05/2024

Basın No: ILN02028127

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