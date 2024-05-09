Bursa’da dehşet: Vurduğu kayınbiraderlerini hastaneye götürürken yakıt bitince bırakıp kaçtı

Bursa'da eşi tarafından darp edilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu.
Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşlerinin eşi M.G. tarafından darp edilmesine sinirlenen Özkan G. ve Ahmet G., kardeşlerini almak için evine gitti.
İKİ KARDEŞ VURULDU
Özkan G. ve Ahmet G. evde damat M.G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen damat M.G ile ağabeyleri M.G. ve K.M., kız kardeşlerini almaya gelen Özkan G. ve Ahmet G.'ye silahla ateş etti.
Katledilen kardeşler
BENZİN BİTİNCE YOLDA BIRAKTI
Damat M.G., silahla vurduğu eşinin ağabeylerini kendi aracıyla hastaneye götürdüğü sırada aracın yakıtı bitti.