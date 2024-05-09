Bursa’da dehşet: Vurduğu kayınbiraderlerini hastaneye götürürken yakıt bitince bırakıp kaçtı

Bursa'da eşi tarafından darp edilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşlerinin eşi M.G. tarafından darp edilmesine sinirlenen Özkan G. ve Ahmet G., kardeşlerini almak için evine gitti.