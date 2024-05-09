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Bursa'da dehşet: Vurduğu kayınbiraderlerini hastaneye götürürken yakıt bitince bırakıp kaçtı

Bursa'da damat dehşeti yaşandı. Eşi tarafından darp edilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu. Damat vurduğu kayınbiraderlerini hastaneye götürürken arabanın yakıtı bitince sokak ortasında bırakıp kaçtı.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 20:09 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 21:31
Bursa’da dehşet: Vurduğu kayınbiraderlerini hastaneye götürürken yakıt bitince bırakıp kaçtı

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Bursa'da eşi tarafından darp edilen kız kardeşlerini kurtarmak için evlerine giden 2 ağabey, damat tarafından vuruldu.

Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşlerinin eşi M.G. tarafından darp edilmesine sinirlenen Özkan G. ve Ahmet G., kardeşlerini almak için evine gitti.

İKİ KARDEŞ VURULDU
Özkan G. ve Ahmet G. evde damat M.G. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen damat M.G ile ağabeyleri M.G. ve K.M., kız kardeşlerini almaya gelen Özkan G. ve Ahmet G.'ye silahla ateş etti.

Katledilen kardeşlerKatledilen kardeşler

BENZİN BİTİNCE YOLDA BIRAKTI
Damat M.G., silahla vurduğu eşinin ağabeylerini kendi aracıyla hastaneye götürdüğü sırada aracın yakıtı bitti.

Özkan G. ve Ahmet G.'yi araçla beraber sokak ortasında bırakan 3 şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kardeşleri katleden damat M.G

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Özkan G. ve Ahmet G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, kaçan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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