Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Sarı kırmızılı kurmaylar, Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen Okan Buruk'a takımda kalması için yıldız transferler yapmak istyiyor.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı.

Hem Roma ile hem de Arjantinli yıldızın menajeriyle görüşüp nabız yoklayan Cimbom, 30 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.