Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Şampiyonluk yarışında 6 puan önde olan sarı kırmızılılar galip gelerek zorlu bir virajı daha kayıpsız dönmek istiyor.
Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da diğer yandan da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.
Sarı kırmızılı kurmaylar, Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen Okan Buruk'a takımda kalması için yıldız transferler yapmak istyiyor.
DYBALA HAREKATI
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı.
Galatasaray eski gözdesi Paulo Dybala için yeniden harekete geçti.
Hem Roma ile hem de Arjantinli yıldızın menajeriyle görüşüp nabız yoklayan Cimbom, 30 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.
Roma'da etkili bir sezon geçiren 30 yaşındaki yıldız oyuncu 37 maçta 16 gol kaydetti.
Kariyeri boyunca üst düzel kulüplerde oynayan Dybala Palermo, Roma, Juventus gibi takımlarda forma giydi.
30 yaşındaki yıldız oyuncu 2022 yılında Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.
Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Arjantin Milli Takımı ile 38 maçta görev alan yıldız oyuncunun kulübü Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.