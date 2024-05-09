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Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek sezon yine ses getirecek işlere imza atmak isteyen Aslan, Icardi'nin yanına bir Arjantinli yıldız daha getiriyor. Öyle bir isim ki Icardi'yi bile gölgede bırakacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 13:06 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 13:06
Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Şampiyonluk yarışında 6 puan önde olan sarı kırmızılılar galip gelerek zorlu bir virajı daha kayıpsız dönmek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da diğer yandan da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Sarı kırmızılı kurmaylar, Avrupa kupalarında başarıyı hedefleyen Okan Buruk'a takımda kalması için yıldız transferler yapmak istyiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

DYBALA HAREKATI

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen yönetim dünya yıldızına kancayı taktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Galatasaray eski gözdesi Paulo Dybala için yeniden harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Hem Roma ile hem de Arjantinli yıldızın menajeriyle görüşüp nabız yoklayan Cimbom, 30 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için her türlü fedakarlığı yapmaya kararlı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Roma'da etkili bir sezon geçiren 30 yaşındaki yıldız oyuncu 37 maçta 16 gol kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Kariyeri boyunca üst düzel kulüplerde oynayan Dybala Palermo, Roma, Juventus gibi takımlarda forma giydi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

30 yaşındaki yıldız oyuncu 2022 yılında Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Paulo Dybala'nın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

Arjantin Milli Takımı ile 38 maçta görev alan yıldız oyuncunun kulübü Roma ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Yok artık Cimbom! Galatasaray öyle bir ismi gündemine aldı ki... Gelirse yer yerinden oynar

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