Antalya Gazipaşa Havalimanı’na inen bir uçağın tekeri patladı! Pistte hasar var mı? Bakanlık açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın bugün saat 11.00 civarında gerçekleştiği belirtildi.

Corendon Airlines'e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişini müteakip lastiğinin patladığı ve ön dikmesinin hasar aldığı bilgisi verilen açıklamada, "Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir, ilk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert (yönlendirme) ettirilecektir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, teknik ekibin incelemesinin ardından uçağın pistten çekilme işleminin yapılacağı kaydedildi.

KAYMAKAM: YOLCULAR TAHLİYE EDİLMİŞTİR

Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Gazetecilere açıklama yapan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, olayın saat 10.40'ta meydana geldiğini, uçaktaki yolcular ile mürettebatın tahliye edildiğini belirterek, "Hepsinin havalimanımızdan çıkış işlemleri yapılmıştır. Tahliye işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yaralı ve acil müdahale edilecek bir durum gerçekleşmemiştir" dedi.

Pistte herhangi bir sorunun olmadığını ifade eden Kaymakam Altun, "Uçak şu an arkada görülüyor. Toplam 12 uçuşumuz var. 12 uçuşumuzu, 7 dış hat, 5 iç hat olmak üzere bugün gerçekleştiremeyeceğiz. Antalya'ya aktarma yaptık. Yaklaşık saat 22.00'ye kadar çalışmalar devam edecek. Uçağımızın çekilmesi gerekiyor. Bunlar teknik konular. Uçağın çekilmesiyle normal uçuşlarımıza devam edeceğiz. Pistte herhangi bir sorun yoktur. Pistimiz tahribat görmemiştir. Uçakta da sadece jant ve lastiğinde tahribat vardır. Burası turizm şehri. Almanya'dan da gelse Türk de var, yabancı da var" diye konuştu. UÇAK KALDIRILDI Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kaldırılması için çalışmalar tamamlandı. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun'dan alınan bilgiye göre, uçağın kaldırılmasının ardından pist uçuşa açıldı.