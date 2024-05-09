Antalya Gazipaşa Havalimanı’na inen bir uçağın tekeri patladı! Pistte hasar var mı? Bakanlık açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın bugün saat 11.00 civarında gerçekleştiği belirtildi.
Corendon Airlines'e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipi uçağın piste inişini müteakip lastiğinin patladığı ve ön dikmesinin hasar aldığı bilgisi verilen açıklamada, "Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu ve 6 mürettebattan oluşan 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir, ilk belirlemelere göre ise pistte hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya'ya divert (yönlendirme) ettirilecektir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, teknik ekibin incelemesinin ardından uçağın pistten çekilme işleminin yapılacağı kaydedildi.
KAYMAKAM: YOLCULAR TAHLİYE EDİLMİŞTİR
Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Gazetecilere açıklama yapan Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun, olayın saat 10.40'ta meydana geldiğini, uçaktaki yolcular ile mürettebatın tahliye edildiğini belirterek, "Hepsinin havalimanımızdan çıkış işlemleri yapılmıştır. Tahliye işlemi başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yaralı ve acil müdahale edilecek bir durum gerçekleşmemiştir" dedi.
Pistte herhangi bir sorunun olmadığını ifade eden Kaymakam Altun, "Uçak şu an arkada görülüyor. Toplam 12 uçuşumuz var. 12 uçuşumuzu, 7 dış hat, 5 iç hat olmak üzere bugün gerçekleştiremeyeceğiz. Antalya'ya aktarma yaptık. Yaklaşık saat 22.00'ye kadar çalışmalar devam edecek. Uçağımızın çekilmesi gerekiyor. Bunlar teknik konular. Uçağın çekilmesiyle normal uçuşlarımıza devam edeceğiz. Pistte herhangi bir sorun yoktur. Pistimiz tahribat görmemiştir. Uçakta da sadece jant ve lastiğinde tahribat vardır. Burası turizm şehri. Almanya'dan da gelse Türk de var, yabancı da var" diye konuştu.
UÇAK KALDIRILDI
Gazipaşa Havalimanı'na inişi sırasında ön lastiğinin patlaması nedeniyle ön dikme üzerine iniş yapan Corendon Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kaldırılması için çalışmalar tamamlandı. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun'dan alınan bilgiye göre, uçağın kaldırılmasının ardından pist uçuşa açıldı.
'HERHANGİ BİR KAZA VE KIRIM YOKTUR'
Corendon Airlines Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"Corendon Airlines'ın 9 Mayıs tarihinde CAI1031 Köln-Alanya/Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren 9H-TJF tescilli Boeing 737-800 tipi uçağın inişinde burun dikmesi lastikleri patlamıştır. Lastiklerin patlaması sonrasında uçak pist üzerinde güvenli bir şekilde durmuştur. Gövde üzerine iniş söz konusu değildir, herhangi bir kaza ve kırım durumu yoktur. Yolcularımız uçaktan merdiven ile güvenli bir şekilde indirilmiş olup 184 yolcumuzda ve uçuş ekibimizde herhangi bir yaralanma veya sağlık sorunu söz konusu değildir. Pistte de aynı şekilde bir hasar durumu mevcut değildir. Uçağın pistten çekilememesi durumu nedeni ile Gazipaşa'ya inişi olan uçuşlar farklı havalimanlarına yönlendirilmektedir. Corendon Airlines Alanya-Gazipaşa Havalimanı'na planlanan sonraki operasyonlarına Antalya Havalimanı'ndan devam etmektedir."