Adıyaman’da esrarengiz ölüm: Aracın içinden cansız bedeni çıktı! Sebebi...

Adıyaman'da 71 yaşındaki Abuzer Kızıl, otomobilin içinde cansız bedenine ulaşıldı.





Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 02 LC 178 plakalı otomobil içinde uzun süre hareketsiz duran kişiyi görenler durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Abuzer Kızıl olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kızıl'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kızıl'ın yapılacak otopsi ile kesin ölüm nedeni belirleneceği belirtildi.