Yarın okul var mı? Öğretmenler derse girecek mi? MEB son dakika duyurdu! 10 Mayıs 2024 günü...

Öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına tepki göstermek için bir grup öğretmen yarın iş bırakacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, okulların yarın tatil olacağı iddialarını yalanladı. İşte detaylar...

İstanbul'da bir özel lise müdürünün öğrenci tarafından saldırı sonucu öldürülmesi, ülke genelinde eğitim camiasında derin endişelere sebep oldu. Müdür İbrahim Oktugan'ın ölümü, öğretmenlerin güvenliği ve eğitim ortamının sağlığı konularında ciddi bir tartışma başlattı.