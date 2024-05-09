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Yarın okul var mı? Öğretmenler derse girecek mi? MEB son dakika duyurdu! 10 Mayıs 2024 günü...

Öğretmenlere yönelik artan şiddeti protesto etmek için yarın birçok öğretmen ülke genelindeki okullarda bir günlük iş bırakma eylemi yapacak. Bu eylem, son zamanlarda artan öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek ve bu tür saldırıların önüne geçilmesi için yetkililerin daha etkili önlemler alması çağrısında bulunmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Peki, yarın okul var mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 22:16 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 22:17
Yarın okul var mı? Öğretmenler derse girecek mi? MEB son dakika duyurdu! 10 Mayıs 2024 günü...

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Öğretmenlere yönelik artan şiddet olaylarına tepki göstermek için bir grup öğretmen yarın iş bırakacak. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkilileri, okulların yarın tatil olacağı iddialarını yalanladı. İşte detaylar...

İstanbul'da bir özel lise müdürünün öğrenci tarafından saldırı sonucu öldürülmesi, ülke genelinde eğitim camiasında derin endişelere sebep oldu. Müdür İbrahim Oktugan'ın ölümü, öğretmenlerin güvenliği ve eğitim ortamının sağlığı konularında ciddi bir tartışma başlattı.

ÖĞRETMENLER DERSE GİRMEDİ

Sendikaya bağlı öğretmenler, Oktugan'ın öldürülmesine karşı tepki göstermek amaçlı bugün ilk derse girmedi.

10 MAYIS ÖĞRETMENLER DERSE GİRECEK M?

Türkiye genelinde Türk Eğitim-Sen'in çağrısıyla 10 Mayıs Cuma günü eylem yapılacak. Öğretmenler, Ankara'da Adalet Bakanlığı önünde, diğer illerde ise adliyeler önünde toplanacaklar. Ortak bir basın açıklamasıyla tepkilerini dile getirecekler ve eylem bırakma nedeniyle ders işlemeyecekler.

MEB'DEN OKUL TATİL İLANLARINA YALANLAMA

Sosyal medyada dolaşan "Okullar yarın tatil" iddialarına Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yanıt geldi. MEB, iddiaları yalanlayarak eğitimin planlandığı şekilde devam edeceğini duyurdu. Bu çağrıların, sendikalı öğretmenleri ilgilendiren bir çağrı olduğunu vurguladılar.

Öğretmenler ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar dahil... MEBden sıcak karar; 9-10 Mayıs okullar tatil olacak iddiaları netleşti!
Öğretmenler ve öğrenciler dikkat; 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar dahil... MEB'den sıcak karar; '9-10 Mayıs okullar tatil olacak' iddiaları netleşti!

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