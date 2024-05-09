💟💐 ANNELER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ 💎👗 12 Mayıs 2024 Anneler Günü özel, ucuz, pahalı, anlamlı, en güzel hediye fikirleri listesi...

📱 Akıllı telefon veya tablet kılıfı

🌿 Hobi için bitki veya saksı çiçeği

🍳 Yaratıcı mutfak aletleri veya aksesuarlar

🎶 Bluetooth hoparlör veya kulaklık

🍽️ Özel bir restoranda akşam yemeği rezervasyonu

🎭 Tiyatro veya konser biletleri

🧳 Hafta sonu kaçamağı için otel rezervasyonu

🎨 Kendi el yapımı bir resim veya el işi

🎭 Online bir sanat kursu veya workshop

🧘‍♀️ Yoga matı veya fitness ekipmanları

🎉 Parti için şık bir parti seti

🍓 Organik meyve sepeti veya kurutulmuş meyve paketi

📚 Abonelik hizmeti (kitap, dergi, film vb.)

🖋️ Güzel bir dolma kalem seti veya ajanda

🧼 El yapımı doğal sabun veya kozmetik ürünleri

🧩 Zorlu bir bulmaca veya oyun seti

🌱 Kendi bahçe için tohum seti

🎁 Hediye kartı veya alışveriş çeki

📺 Akıllı TV veya dijital yayın aboneliği

🧸 Yumuşak bir peluş oyuncak veya yastık

📔 Anı kitabı veya hatıra albümü

🎂 Özel olarak hazırlanmış bir pasta veya tatlı tabağı

🍳 Kendi özel yemek tariflerinin bulunduğu bir yemek kitabı

🕰️ Vintage tarzı bir saat veya duvar saati

💡 Dekoratif bir lamba veya ışıklandırma seti

🍷 Şık bir şarap veya şampanya seti

🎮 Eğlenceli bir oyun konsolu veya oyun seti

🎁 Hediyelik eşya seti (anahtarlık, magnet, bardak altlığı vb.)

🍧 Ev yapımı dondurma veya dondurma makinesi

🌟 Yıldız ismiyle kişiselleştirilmiş bir hediye

🧴 Luks bir cilt bakımı seti

🚲 Bisiklet veya spor ekipmanı

🎨 Kendi el yapımı bir sanat eseri

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