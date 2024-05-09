SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/15 Esas

KARAR NO : 2023/190

Davacı İSA KAYAHAN aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı 31550414474 T.C. Kimlik numaralı, Hatay ili Samandağ ilçesi Deniz mahallesi 110 hanede nüfusa kayıtlı Hasan Tahsin ve Fatma kızı, 1987 D.lu,İREM KARAER ERYILMAZ adına gerekçeli kararın tebliğine ilişkin tüm tebligatlar tebliğ edilememiş ve yapılan tahkikat sonucu adresi de tespit edilememiş olduğundan:

Davanın KABULÜNE, Trabzon ili, Sürmene ilçesi, Gültepe Mahallesi, Cilt No:12, Hane No:97'de nüfusuna kayıtlı ve 40178061748 TC Kimlik Numaralı, Mevlüde Kayahan'a ait NÜFUS KAYDININ İPTALİNE VE NÜFUS SİCİLİNDEN TERKİNİNE dair kararın ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiş olup,

Yukarıda hüküm özeti yazılı kararın yine yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı İREM KARAER ERYILMAZ'a tebligat kanunu gereğinceTebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/04/2024

Basın No: ILN02027835

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