T.C. ADANA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN DOSYA NO : 2023/48 KARAR NO : 2023/569

Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 31/10/2023 tarihli ilamı ile 12 yıllık olağanüstü zamanaşımı süresinin 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e maddesi gereğince dolduğundan kamu davasının CMK'nın 223/8 maddesi uyarınca düşürülmesine karar verilen, Alı ve Dolat oğlu, 21/09/1976 Tehran doğumlu sanık Mohammad Safarzadeh Tarazkoohı tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilmemiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06/05/2024

Basın No: ILN02028135

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