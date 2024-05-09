Son dakika: Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! SEDDK açıkladı! Trafik sigortasında artış oranı belli oldu

SEDDK, "2023/31 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayımlandı.

Genelgede, 14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı mayıs ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primlerin, 2024 yılı Haziran ayı için yüzde 3,25 artırılarak uygulanacağı belirtildi.