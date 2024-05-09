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Diyet yapmadan zayıflama yöntemini açıkladı! Canan Karatay'dan leptin uyarısı: Yemek yedikten 4-5 saat sonra...

Kilo sorunu günümüzde sağlık alanında önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlar, farklı diyet listeleri deneyerek kilo vermeye çalışırken çoğu zaman başarısız oluyorlar. Ancak, Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermenin sırrını açıkladı ve diyet yapmadan nasıl zayıflanabileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 16:16 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 16:17
Diyet yapmadan zayıflama yöntemini açıkladı! Canan Karatay’dan leptin uyarısı: Yemek yedikten 4-5 saat sonra...

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Prof. Dr. Canan Karatay, kilo sorununa alternatif bir yaklaşım getirerek diyet yapmadan zayıflamanın formülünü ortaya koydu. İşte detaylar...

Kilo verme sürecinde egzersizin ve doğru beslenmenin önemi bir kez daha vurgulanıyor. Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından Prof. Dr. Canan Karatay, kilo vermenin ana formülünün egzersiz olduğunu ve akşam yememenin leptin hormonunu aktif etmenin önemine değindi.

Prof. Dr. Canan Karatay, kilo verme konusunda sıkıntı yaşayanlara önemli uyarılarda bulunarak, egzersizin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Hareketsiz kalmak, kilo verme sürecini zorlaştıran faktörlerden biridir. Karatay, "Ne yaparsak yapalım kilo veremiyoruz diyen insanlar var. Bunların bir kısmı gerçekten uğraşıp kilo veremeyen kişiler. Ancak bazıları da bir dakika bile spor yapmadan kilo vermeyi bekliyorlar. Vücudu zorlamıyorsunuz ki nasıl kilo vereceksiniz? Diyet yapsan bile veremezsin. Vücut yağları enerjiye dönüştürmeye ihtiyaç duymuyor. Enerji harcamadan zayıflayamazsınız." dedi.

FORMÜLÜ AÇIKLADI

Ayrıca, akşam yemeği saatlerinin kilo verme sürecinde büyük önem taşıdığını belirten Karatay, "Yemek yedikten 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormonu var. Bu hormon vücuttaki yağları yakma özelliğine sahip. Leptin hormonu depolanan yağları kan şekerine dönüştürüyor. Bu şekilde gereken enerji sağlanıyor. Bu hormonun aktif olmasını istiyorsak akşam saat 8'den sonra herhangi bir yiyecek tüketmeyeceğiz. Bu hormon en çok gece 2-4 saatleri arasında salgılanıyor. Sadece yemek yemeyerek, diyet sahi yapmadan kalça ve göbek yağlarını bu yolla eritebilirsiniz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

LEPTİN HORMONUNA DİKKAT!

Karatay, leptin hormonunun etkin çalışması için stres yönetiminin de önemli olduğunu vurgulayarak, "Leptin hormonu kronik stres problemi yaşanıyorsa gerektiği gibi çalışmayabilir. Bundan dolayı insanlar stres yönetimi çok iyi yapmalılar. Stres meselesi olmazsa kilo vermek hızlanır. Elbette metabolizmanın iyi çalışması için bol bol su tüketeceğiz. Bunu gün içine yayarak yapmak gerekiyor. Vücut susuz kalmamalı." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın önerileri, kilo verme sürecinde egzersizin ve doğru beslenmenin önemini bir kez daha vurguluyor. Egzersiz yaparak metabolizmayı hızlandırmak ve leptin hormonunu aktif etmek, kilo verme sürecini destekleyen önemli adımlardan biridir. Ayrıca, akşam yemeği saatlerine dikkat ederek leptin hormonunu etkin hale getirmek ve stres yönetimine önem vermek, kilo verme sürecini hızlandırmak için atılacak adımlardan sadece birkaçıdır.

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