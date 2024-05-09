Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Bayern Münih'i konuk etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen İspanyol devi, 88 ve 90+1'inci dakikalarda bulduğu goller ile müthiş bir geri dönüşe imza atarak final biletini elde etti.
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Bayern Münih'i konuk etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen İspanyol devi, 88 ve 90+1'inci dakikalarda bulduğu goller ile müthiş bir geri dönüşe imza atarak final biletini elde etti.
HAKEM KARARI TEPKİ ÇEKTİ
90+13'te topun ağlara gittiği pozisyonda VAR'ın beklenmemesi ve hakemlerin saha içinde ofsaytı işaret etmesi tepkileri beraberinde getirdi. Szymon Marciniak'ın son anlardaki ofsayt kararına Bayern Münih cephesinden tepki yağdı.
Thomas Tuchel dev maçın ardından hakemlerin kuralları ihlal ettiğini dile getirdi: Bu tam bir felaketti. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu. Yan hakem bir hata yaptı ve orta hakem de ikinci hatayı yaptı.
FENERBAHÇE'YE PİYANGO
Real Madrid'in Bayern Münih'i eleyerek finale çıkmasının ardından yaşananlar gündemde yer alırken Fenerbahçe ile Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir sonuç ortaya çıktı.
İspanyol devinin finale çıkmasıyla Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertliler Arda Güler'in transferinde koydurduğu bonus maddesi ile 2.2 milyon euroluk bir gelir elde edecek.
GALATASARAY'A BOEY ŞOKU
Aynı şekilde Sacha Boey'in transferinde özel bir bonus maddesi koyan Galatasaray, Bayern Münih finale çıksaydı kasasına 3.7 milyon euro koyacaktı.
Ancak Real Madrid'in finale çıkmasıyla sarı-kırmızılı ekip bu maddeden yararlanamadı.