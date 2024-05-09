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Fenerbahçe'ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Bayern Münih yarı final rövanş karşılaşması nefesleri kesti. Maçın son dakikalarında bulduğu gollerle sahadan galip ayrılan İspanyol devi, adını finale yazdırmayı başardı. Bu durum Fenerbahçe'nin de yüzünü güldürdü. Sarı lacivertliler Arda Güler'den dolayı bonus maddesi kazandı. İşte o rakam ve detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 15:38 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 15:38
Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...

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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Bayern Münih'i konuk etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen İspanyol devi, 88 ve 90+1'inci dakikalarda bulduğu goller ile müthiş bir geri dönüşe imza atarak final biletini elde etti.

Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...

HAKEM KARARI TEPKİ ÇEKTİ

90+13'te topun ağlara gittiği pozisyonda VAR'ın beklenmemesi ve hakemlerin saha içinde ofsaytı işaret etmesi tepkileri beraberinde getirdi. Szymon Marciniak'ın son anlardaki ofsayt kararına Bayern Münih cephesinden tepki yağdı.

Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...

Thomas Tuchel dev maçın ardından hakemlerin kuralları ihlal ettiğini dile getirdi: Bu tam bir felaketti. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu. Yan hakem bir hata yaptı ve orta hakem de ikinci hatayı yaptı.

Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...

FENERBAHÇE'YE PİYANGO

Real Madrid'in Bayern Münih'i eleyerek finale çıkmasının ardından yaşananlar gündemde yer alırken Fenerbahçe ile Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir sonuç ortaya çıktı.

Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...

İspanyol devinin finale çıkmasıyla Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertliler Arda Güler'in transferinde koydurduğu bonus maddesi ile 2.2 milyon euroluk bir gelir elde edecek.

Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...

GALATASARAY'A BOEY ŞOKU

Aynı şekilde Sacha Boey'in transferinde özel bir bonus maddesi koyan Galatasaray, Bayern Münih finale çıksaydı kasasına 3.7 milyon euro koyacaktı.

Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...

Ancak Real Madrid'in finale çıkmasıyla sarı-kırmızılı ekip bu maddeden yararlanamadı.

Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...

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