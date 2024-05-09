Fenerbahçe’ye Arda Güler piyangosu! Real Madrid finale çıkınca...

Real Madrid , UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanş maçında Bayern Münih 'i konuk etti. Mücadelede 1-0 geriye düşen İspanyol devi, 88 ve 90+1'inci dakikalarda bulduğu goller ile müthiş bir geri dönüşe imza atarak final biletini elde etti.

Thomas Tuchel dev maçın ardından hakemlerin kuralları ihlal ettiğini dile getirdi: Bu tam bir felaketti. Kurallar ihlal edildi. O pozisyon sonuna kadar oynanmalıydı çünkü kural bu. Yan hakem bir hata yaptı ve orta hakem de ikinci hatayı yaptı.



