Diyarbakır’da PKK propagandası yapan 6 bölücü gözaltına alındı! Çok sayıda mühimmat, telefon ve örgüt paçavrası ele geçirildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki jandarma operasyonunda terör örgütü PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 11 şüpheliden 6'sı yakalanıp gözaltına alındı, 5 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilip engellenmesi ve terör örgütü mensuplarıyla ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklıkla terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanıp adalete teslim edilmesi amacıyla çalışma yapıldı.