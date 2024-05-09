Cuma akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor.
Cuma akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali'nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden nasıl çıkacaklardır?
Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar'ın heyecanlı bekleyişinin neticesi ne olacaktır? Annesinin kim olduğunu öğrenen Kara'yı nasıl bir zorluk beklemektedir?
Ateş Kuşları, Ayça'nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyalardır.