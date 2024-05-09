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Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor!

Kadrosunda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Saygın Soysal (Çino), Emin Gürsoy (Hacı Hafız) gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor. Peki ATV ekranlarında yayınlanan Ataş Kuşları’nın son bölümünde neler olacak? İşte ipuçları...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 10:32 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 10:32
Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor!

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Cuma akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Ateş Kuşları final bölümüyle ekrana geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sultan ve Yonca ölümle yüz yüzeyken Ali'nin müdahalesi işleri daha da zora sokmuştur, ateş çemberinden nasıl çıkacaklardır?

Çocuk sahibi olma yolunda en büyük adımı atacak olan Gülayşe ve Barbar'ın heyecanlı bekleyişinin neticesi ne olacaktır? Annesinin kim olduğunu öğrenen Kara'yı nasıl bir zorluk beklemektedir?

Ateş Kuşları, Ayça'nın köfteci dükkânına dair yaptığı sürpriz girişim karşısında şok olur; yeni bir sınavla karşı karşıyalardır.

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