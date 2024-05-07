Yıllarca Orhan Gencebay olarak bilmişiz! Meğer gerçek ismi bambaşkaymış! 79 yaşındaki Orhan Gencebay’ın gerçek ismi...

Batsın Bu Dünya, Hatasız Kul Olmaz, Akşam Güneşi, Bir Teselli Ver gibi şarkılarla usta sanatçı Orhan Gencebay, Türk arabesk müziğinin sevilen isimleri arasında kuşkusuz en başlarda yer alıyor. Hem sahne performansıyla hem sesiyle milyonlar tarafından takip edilen 79 yaşındaki usta sanatçı hakkında şoke eden gerçek ortaya çıktı. Meğer yıllarca Orhan Gencebay olarak bildiğimiz adı gerçek değilmiş. İşte Orhan Gencebay'ın gerçek ismi...