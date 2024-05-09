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İnci Taneleri'nin Nehir'i Sera Kutlubey bakın aslen nereli çıktı! İşte Yılmaz Erdoğan’ın kızını oynayan Sere Kutlubey'in memleketi...

Kadrosunda Selma Ergeç, Ülkü Hilal Çiftçi, Kubilay Aka, Hazar Ergüçlü gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin kızı Nehir rolüyle izleyici karşısına çıkan Sera Kutlubey'in hayatı merak edildi. Dizide sergilediği performansla dikkat çeken Kutlubey'in özellikle memleketi merak konusu oldu. İnternette en çok "Sera Kutlubey aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Sera Kutlubey'in memleketi...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 15:45 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 15:45
İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey bakın aslen nereli çıktı! İşte Yılmaz Erdoğan’ın kızını oynayan Sere Kutlubey’in memleketi... 1

İnci Taneleri dizisinde Yılmaz Erdoğan'ın canlandırdığı Azem karakterinin kızı Nehir rolüyle izleyici karşısına çıkan Sera Kutlubey'in hayatı merak edildi.

İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey bakın aslen nereli çıktı! İşte Yılmaz Erdoğan’ın kızını oynayan Sere Kutlubey’in memleketi... 2

SERA KUTLUBEY KİMDİR?
Sera Kutlubey 24 Ekim 1997 tarihinde doğdu. Eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı

İnci Taneleri’nin Nehir’i Sera Kutlubey bakın aslen nereli çıktı! İşte Yılmaz Erdoğan’ın kızını oynayan Sere Kutlubey’in memleketi... 3

İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı. Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı.

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