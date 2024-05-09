Feminist kimliğiyle ön plana çıkıp duyar kasan müzisyen, sahnede sergilediği anlamsız hareketlerle de gündem oluyor.

ANLAMSIZ HAREKETLER, KULAK TIRMALAYAN BAĞIRIŞLAR... Bilindiği üzere Kalben , aile ve toplum yapısını dinamitleyen küresel sapkınlık projesi LGBT'nin yılmaz savunucularından biri.

UYUŞTURUCU KAFASI MI? Kalben 'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda da anlamsızca bağırması "Uyuşturucu kafası mı?" sorularını akıllara getirdi. Kalben, " Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum" diyerek sergilediği anlamsız hareketlere kılıf uydurmuştu.

Bir sağa zıplıyor bir sola zıplıyor, mikrofonu eline alıp kulak tırmalayan sesler çıkarıp bağırıyor.

SAHNEDE LGBT PROPAGANDASI Aynı Kalben , sahnesinde LGBT propagandası da yapmış, "Bütün insanların eşit sevmesi, sevişmesi ve bekar kalabilmesi umuduyla" ifadelerini kullanmıştı.

KALBEN SAĞDIÇ KİMDİR?

17 Ocak 1986 Hatay İskenderun doğumlu Kalben, müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başladı. ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu.

17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.



Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı.



Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti.

Evde gitarıyla çektiği bir video en çok izlenenler arasına girdi ve daha sonra kariyerini müzik üzerine planladı.