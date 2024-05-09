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Şarkıcı Kalben adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı! 'Skunk'u oyuncağa zulaladı: "İçiciyim satıcı değilim"

Bir sağa bir sola zıplayıp anlamsız hareketler sergileyen ve sahnede kulak tırmalayan bağırışlara imza atan şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen şarkıcı Kalben Sağdıç, yurtdışı çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağdıç'ın evinde yapılan aramalarda üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen ‘skunk’ türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi. Kalben aynı zamanda aile ve toplum yapısını dinamitleyen küresel sapkınlık projesi LGBT'nin de yılmaz savunucularında birisi.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 13:08 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 16:08
Şarkıcı Kalben adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı! ’Skunk’u oyuncağa zulaladı: İçiciyim satıcı değilim

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün (8 Mayıs Çarşamba) uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Şarkıcı Kalben'e uyuşturucu operasyonu kamerada!



Yürütülen soruşturma doğrultusunda alınan ihbarı değerlendiren polis, Beyoğlu ilçesinde, "Kalben Sağdıç" olarak bilinen müzisyenin evine baskın düzenledi.

YURT DIŞI YIKIŞ YASAĞI KONULDU! EVİNDEN 'SKUNK' ZULASI ÇIKTI

Belirlenen ikamet yapılan baskında şarkıcı Kalben Sağdıç gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Kalben, savcılıktaki işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şarkıcı Kalben hakimlikçe adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

"KAMUOYUNU BU ŞEKİLDE OYALADIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan daha sonrasında yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol talebiyle serbest bırakılan şarkıcı Kalben'den yeni açıklama geldi.

"İçiciyim satıcı değilim" şeklinde ifade veren Kalben, "Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kalben'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

Canlarım, müzik, edebiyat ve dostluk yoluyla tanıştıklarım... Sokaklarda, konserlerde, festivallerde ve imza günlerinde buluştuklarım... Kah güzel kah acı günlerimizi paylaştıklarım... Umudundan, sevgisinden, dayanışmasından değer aldıklarım, destek aldıklarım. Sağlığımla ilgili endişe duymanızı istemiyorum. Kıymetli kamuoyumuzu bu şekilde oyaladığım için üzgünüm. Bunu da eklemeliyim. Ben ailemin, sevdiklerimin ve yakınlarımın yanındayım. İyiyim, daha da iyi olacağım... Hep daha iyi olmak için çabalıyorum ve çabalayacağım. Sizi sevgiyle kucaklıyorum.

EVİNDEN NELER ÇIKTI NELER

Kalben'in evinde yapılan aramalarda ise üç parça halinde daralı ağırlığı 15 gram gelen 'skunk' türü uyuşturucu madde ile birlikte 2 bin avro, 730 dolar ve bin 500 TL ele geçirildi.



Kalben'in uyuşturucu maddeyi evindeki oyuncak araba içerisinde saklaması dikkat çekti.

BALKONDAN ATTI

Baskın sırasında Kalben'in uyuşturucu maddeleri balkondan fırlattığı öğrenildi.



"İÇİCİYİM SATICI DEĞİLİM"

Kalben'in polisteki ilk ifadesinde uyuşturucuyu satmadığını kendisinin kullandığını söylediği ortaya çıktı.



ANLAMSIZ HAREKETLER, KULAK TIRMALAYAN BAĞIRIŞLAR...

Bilindiği üzere Kalben, aile ve toplum yapısını dinamitleyen küresel sapkınlık projesi LGBT'nin yılmaz savunucularından biri.


Feminist kimliğiyle ön plana çıkıp duyar kasan müzisyen, sahnede sergilediği anlamsız hareketlerle de gündem oluyor.



Bir sağa zıplıyor bir sola zıplıyor, mikrofonu eline alıp kulak tırmalayan sesler çıkarıp bağırıyor.

UYUŞTURUCU KAFASI MI?

Kalben'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımda da anlamsızca bağırması "Uyuşturucu kafası mı?" sorularını akıllara getirdi.

Kalben, "Dans ederek linç edildiğim için gurur duyuyorum" diyerek sergilediği anlamsız hareketlere kılıf uydurmuştu.



SAHNEDE LGBT PROPAGANDASI

Aynı Kalben, sahnesinde LGBT propagandası da yapmış, "Bütün insanların eşit sevmesi, sevişmesi ve bekar kalabilmesi umuduyla" ifadelerini kullanmıştı.

KALBEN SAĞDIÇ KİMDİR?

17 Ocak 1986 Hatay İskenderun doğumlu Kalben, müzik ile ilgilenmeye 8 yaşında annesinin aldığı klavye ile başladı. ilk gitarına 14 yaşında sahip oldu.

17 yaşında burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2007'de mezun oldu. Çeşitli alanlarda çalışmayı denedikten sonra 2008'de, aynı üniversitenin Grafik Tasarım Bölümünde, Medya ve Kültürel Çalışmalar üzerine yüksek lisans yapmaya başladı ve 2011'de mezun oldu.

Anı saklamanın yolları ve yadigarlar üzerine tez verdikten sonra iş bulmak için İstanbul'a taşındı. Senaryo yazarlığı, editörlük, proje yöneticiliği, reklam yazarlığı, çevirmenlik gibi çeşitli işlerle meşgul oldu. Aşk Kaç Beden Giyer? dizisinde temizlikçi rolünü canlandırdı.

Ankara'da ve İstanbul'da nadiren müzik yapmaya, konser vermeye devam etti.

Evde gitarıyla çektiği bir video en çok izlenenler arasına girdi ve daha sonra kariyerini müzik üzerine planladı.

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