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Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur’a ambargo! “Projelerim engelleniyor” deyip açıkladı |“Devletimiz soykırıma karşı mücadele ediyor”

Soykırımcı İsrail'in Filistin'de işlediği insanlık suçuna sessiz kalmayan Deniz Uğur, geçen aylarda sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile dünyaya Gazze için birlik çağrısında bulunmuştu. Sosyal medya hesabında Gazze'de işlenen insanlık suçunu gözler önüne seren paylaşımlarda bulunan Uğur, bu kez Filistin'e verdiği desteğin ardından kendisine ambargo uygulandığını açıkladı. "Projelerim engelleniyor" diyen Deniz Uğur, İngilizce yayınladığı video ile tüm dünyaya seslendi. Ünlü oyuncu, "Devletimiz soykırıma karşı mücadele ediyor, direnişi destekliyor. Arap ülkelerini harekete geçirmek için hassas diplomasi sürdürüyor ve İsrail'e ambargo uyguluyor" dedi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 11:34 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 11:52
Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur’a ambargo! “Projelerim engelleniyor” deyip açıkladı |“Devletimiz soykırıma karşı mücadele ediyor” 1

Ünlü oyuncu Deniz Uğur, geçen aylarda sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak soykırımcı İsrail'in Filistin'deki zulmüne karşı insanlık olarak birleşme çağrısında bulundu.

Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur’a ambargo! “Projelerim engelleniyor” deyip açıkladı |“Devletimiz soykırıma karşı mücadele ediyor” 2

Sosyal medya hesabında İngilizce bir video yayınlayan Uğur, "Kolaylıkla söyleyebiliriz ki şu anda deneyimlediğimiz 'cihad'dır. Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık" ifadelerini kullandı.

Gazze’deki zulme sessiz kalmayan Deniz Uğur’a ambargo! “Projelerim engelleniyor” deyip açıkladı |“Devletimiz soykırıma karşı mücadele ediyor” 3

Takip eden günlerde de soykırımcı İsrail'e sık sık ses yükselten Uğur, her fırsatta Gazze'de işlenen insanlık suçunu gözler önüne seren paylaşımlarda bulundu.

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