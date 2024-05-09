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EMEKLİNİN ZAM HESABI! TCMB enflasyon tahmini sonrası sil baştan! SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaş tablosu

Merkez Bankası yılsonu enflasyon tahminini değiştirdi. Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna göre oran yüzde 38 oldu. Bu tahminler, emeklilerin zam oranına yönelik hesapları da değiştirdi. Peki kim ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklenen zam oranı...

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Giriş Tarihi 09 Mayıs 2024, 17:26 Güncelleme 09 Mayıs 2024, 17:27
EMEKLİNİN ZAM HESABI! TCMB enflasyon tahmini sonrası sil baştan! SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaş tablosu 1

Milyonlarca emekli Temmuz zammını merakla beklerken, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri yeni ipucunu verdi.

EMEKLİNİN ZAM HESABI! TCMB enflasyon tahmini sonrası sil baştan! SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaş tablosu 2

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda, "2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e güncelledik. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da yüzde 34 ve 42" ifadesini kullandı. Mayıs ayında yıllık enflasyonun zirveyi göreceğini kaydeden Karahan, bu zirvenin yüzde 75-76 seviyesinde olacağını öngördüklerini söyledi.

EMEKLİNİN ZAM HESABI! TCMB enflasyon tahmini sonrası sil baştan! SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaş tablosu 3

5 AYLIK TÜFE NE OLUR?
Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın bu açıklamaları, Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak emeklilerin zam oranlarına ilişkin ipucunu verdi. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75 çıkarsa, 5 aylık TÜFE yüzde 22.41'e ulaşacak. Yıllık enflasyonun Mayıs'ta yüzde 76'ya ulaşması ise 5 aylık TÜFE'nin yüzde 23.11 olabileceğini ortaya koyuyor. Yani 5 aylık TÜFE yüzde 22.41-23.11 seviyelerinde bekleniyor.

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