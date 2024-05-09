EMEKLİNİN ZAM HESABI! TCMB enflasyon tahmini sonrası sil baştan! SSK ve Bağ-Kurluların yeni zamlı maaş tablosu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın ikinci enflasyon raporunun açıklandığı toplantıda, "2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e güncelledik. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da yüzde 34 ve 42" ifadesini kullandı. Mayıs ayında yıllık enflasyonun zirveyi göreceğini kaydeden Karahan, bu zirvenin yüzde 75-76 seviyesinde olacağını öngördüklerini söyledi.

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5 AYLIK TÜFE NE OLUR?

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın bu açıklamaları, Temmuz'da bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak emeklilerin zam oranlarına ilişkin ipucunu verdi. Mayıs ayında yıllık enflasyon yüzde 75 çıkarsa, 5 aylık TÜFE yüzde 22.41'e ulaşacak. Yıllık enflasyonun Mayıs'ta yüzde 76'ya ulaşması ise 5 aylık TÜFE'nin yüzde 23.11 olabileceğini ortaya koyuyor. Yani 5 aylık TÜFE yüzde 22.41-23.11 seviyelerinde bekleniyor.

